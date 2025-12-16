Las cuatro cosas que debes saber sobre el primer fichaje de invierno del Villarreal

El mercado de invierno de altas y bajas, en LaLiga EA Sports, ya está a la vuelta de la esquina. Apenas faltan 15 días para que termine diciembre, para que arranque enero del 2026, lo que significa que se alzará el telón para la nueva ventana de incorporaciones en el fútbol profesional española.

El Villarreal no será ajeno en un mes en el que, al final, disputará un montón de partidos entre LaLiga (seguramente, el aplazado Levante-Villarreal sería el 7 u 8 de enero), las dos últimas jornadas de la UEFA Champions League (a pesar de que los amarillos ya están eliminados) y esperemos que el Submarino siga su tránsito en la Copa del Rey (por de pronto, este miércoles, 17 de diciembre del 2025, afronta los dieciseisavos de final en El Sardinero, frente al Racing de Santander, a partir de las 19.00 horas).

Por un lado, Manor Solomon apunta a dejar la disciplina amarilla. El extremo israelí está a préstamo por el Tottenham Hotspur, hasta el 30 de junio del 2026, no está entrando en los planes de Marcelino García Toral como al internacional hebrero le gustaría, ya que normalmente es un revulsivo desde el banquillo y en muchos encuentros apenas ha disfrutado de minutos. Solomon tiene una cláusula dentro del contrato de cesión gracias a la cual, de forma unilateral, el futbolista puede cancelar la operación en este mercado de invierno.

Fichaje confirmado

A principios del mes de agosto, todavía con el actual Villarreal a medio construir, el Periódico Mediterráneo informaba de que la entidad amarilla ya había cerrado una incorporación para este inminente ventana.

Dicho jugador era un volante o interior izquierdo argentino de 21 años (cumplidos en abril), que este mes de diciembre expira su contrato con Vélez Sarsfield, convirtiéndose en una opción de futuro (firma un contrato de larga duración tras convertirse en agente libre).

Curiosamente, ha estado recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, grave lesión que padeció en diciembre del año pasado. Ese conflicto con todavía actual club, al no renovar, le ha pejudicado, ya que no jugado en todo el 2025.