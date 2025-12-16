¿Cuándo podría jugarse finalmente el Levante-Villarreal aplazado por la borrasca Emilia?

El Villarreal CF prefería que el partido suspendido por la alerta roja contra el Levante en el Ciutat de València se jugara el 7 o 8 de enero, después del primer encuentro del año en el Martínez Valero contra el Elche. Sin embargo, el club granota optaba por el miércoles 18 de febrero, debido a que a nivel deportivo podría estar en una mejor situación, ya con un entrenenador y por ejemplo podría recuperar a Etta Eyong, por el que deberán abonar 100.000 euros para que dispute el duelo.

Este ha sido e comunicado oficial del Levante anunciando que el encuentro podría celebrarse el 18 de febrero: "El Levante UD ha solicitado al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol que el encuentro aplazado ante el Villarreal CF, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se dispute el próximo 18 de febrero de 2026. Tras la suspensión del partido, el órgano competente concedió a ambos clubes un plazo de cinco días hábiles para proponer una nueva fecha y hora para la celebración del encuentro. En este contexto, el Levante UD ha trasladado formalmente su propuesta una vez alcanzado un acuerdo con el Villarreal CF y con LaLiga. La elección de la fecha responde al análisis conjunto de los calendarios deportivos de ambos clubes, teniendo en cuenta su participación en distintas competiciones oficiales como la Copa del Rey, la Champions League y la celebración de la Supercopa de España, prevista para el 7 de enero de 2026. Tras valorar todas estas circunstancias, las partes consideran que el 18 de febrero de 2026 es la fecha más adecuada para la disputa del encuentro, por lo que el Levante UD ha solicitado oficialmente al Juez Único de Competiciones Profesionales que el partido se celebre en dicha fecha", emite el comunicado.

Las palabras de Marcelino al respecto

Preguntado por ello en la rueda de prensa previa al partido, estas fueron las valoraciones del técnico: "No había caído. Estamos centrados en el partido del Racing. Si deciden esa fecha (18 feb) que se juegue en esa fecha. No tenemos casi fechas disponibles, si ambos clubes deciden esa fecha, pues bien. A jugar. Cuando llegue, jugaremos. Si jugamos contra Levante y luego contra el Valencia, pues bien. No tendremos que viajar. Lo afrontaremos como venga", comentó.