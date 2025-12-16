Marcelino, con todo en la previa del Racing-Villarreal de Copa: "Sabemos que estamos a cinco partidos de una final"

Sereno y relajado. Así ha comparecido Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Racing de Santander. El entrenador del Submarino reconoce que tienen que ir a muerte a por la Copa del Rey, valora el nivel del Racing y analiza la situación del Submarino.

Sobre Gerard y Parejo

"Gerard no va a ir convocado, pero está mejor. Parejo irá convocado. Lleva pocos entrenamientos. Veremos cuál es la evolución en las próximas 24h y si está disponible para jugar y cuánto tiempo".

A por todas en Copa

"Tiene el mismo peso la Copa del Rey. No depende de lo que hagamos en Champions. Son competiciones diferentes y queremos dar el máximo nivel en todas. En algunas nos sale mejor y en otras peor de lo esperado. En esta, queremos pasar rondas. Estamos en ese proceso. Sabemos que ganando cinco partidos puedes jugar una final. Eso merece atención, esfuerzo e ilusión. Más allá de lo que haya pasado hace una semana. Solo nos importa este partido. Nos ha tocado el peor rival posible de Segunda División, así lo dicen sus resultados".

Alternativas en el centro del campo

"Barajamos todas las opciones. Carlos y Alassane viajan con nosotros. Dani está encontrándose. No jugará desde el principio. Juan ha jugado ahí. Entre ellos, elegiremos el compañero de Santi. Intentaremos acertar. Ser capaces de hacer un buen partido, ser eficaces en defensa y jugar con decisión e intentando amenazar al rival y hacerles ocasiones de gol. Debemos dominar todas las facetas del juego".

Calendario y partido ante el Barcelona: ¿Cuál es más importante?

"El partido de mañana es el más importante sin ningún tipo de dudas. Es el inmediato. Esa es mi forma de pensar. No pienso más allá del partido del Racing. Si ganamos, seguimos en la competición y si no, nos quedamos fuera. Eso ocupa toda nuestra atención".

Elogios al Racing, líder de Segunda

"Vienen en una racha fenomenal. Promedian casi 2,5 goles por partido. Tienen un gran nivel ofensivo. En su casa, llevan seis partidos sin perder. Han conseguido cuatro victorias y dos empates. Están en una racha fenomenal y son primeros en Segunda División con una ventaja considerable. He estado en dos etapas excepcionales para mí y mi familia. Le deseo todo lo mejor. Si estamos a nuestro mejor nivel, somos favoritos porque somos de Primera y de Champions. Pero es un partido y hay que demostrarlo en el campo. Es solo un partido y allí en su campo. Ya venimos viendo que los resultados son ajustados y es siempre difícil ganar. Aquí van con ilusión, en la liga con tensión por ganar para lograr el ascenso. La afición estará entregada y espero un bonito espectáculo, que seamos más eficaces que el rival y pasar la eliminatoria".

El potencial ofensivo del Racing

"Ellos meten muchos goles. Debemos defender muy bien. Tienen también a Villalibre, que lleva 10 goles. Es un gran jugador y le tengo cariño. Lo conozco de Bilbao. Tienen buen pie sus jugadores, se asocian bien y rápido. Hacen jugadas rápidas, a un toque. Y te obligan a defender bien y muy rápido. Necesitamos un gran trabajo defensivo, como el que hemos demostrado muchos días, pero no contra el Copenhague. A partir de esa base defensiva, ser nosotros, tener asociación, velocidad y la calidad de nuestros atacantes, ganar esta eliminatoria y estar en la siguiente. Eso es lo que queremos".

Elogios a José Alberto

"Le doy las gracias. No es la primera vez que me elogia. Nos conocemos de hace tiempo. Le agradezco sus palabras. Le deseo lo mejor. Hace un trabajo enorme en el Racing. Ha enganchado a la gente y está siendo un equipo muy poderoso en la categoría. Le deseo al Racing y a su entrenador lo mejor para esta temporada. Será un partido bonito y tendremos que poner todo para ganar. Queremos imponer la condición de favorito y demostrarlo en el campo".

Partido contra el Levante

"No había caído. Estamos centrados en el partido del Racing. Si deciden esa fecha (18 febrero) que se juegue en esa fecha. No tenemos casi fechas disponibles, si ambos clubes deciden esa fecha, pues bien. A jugar. Cuando llegue, jugaremos. Si jugamos contra Levante y luego contra Valencia, pues bien. No tendremos que viajar. Lo afrontaremos como venga".