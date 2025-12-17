En directo | Racing-Villarreal

El Villarreal CF quiere hacer algo grande en la Copa del Rey y para ello debe seguir pasando pantallas. Lleva dos, ante el Ciudad de Lucena y el Antoniano. La tercera, de mucho más nivel, es el Racing de Santander, un clásico del fútbol español que lidera la Segunda División.

En un atractivo partido que arrancará a las 19.00 en el Sardinero, el equipo de Marcelino buscará el pase a los octavos de final

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.