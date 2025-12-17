Marcelino, tras la eliminación del Villarreal contra el Racing en Copa del Rey: "Esta derrota es un golpe muy duro"

Marcelino, dolido por la eliminación en Copa del Rey ante el Racing de Santander, compareció en rueda de prensa con una sensación muy amarga, asumiendo su responsabilidad y reconociendo que se precipitaron demasiado y no tuvieron acierto en las áreas.

Marcelino celebra a José Alberto. / PEDRO PUENTE HOYOS

Primera reacción tras la eliminación

"El mes de diciembre no está siendo el mejor mes, han coincidido situaciones que pasan en el fútbol. El otro día el rival nos tiró tres veces, hoy hasta que íbamos a la desesperada nos tiró dos, el rival acierta, nosotros no acertamos y esto es fútbol. Estamos tristes pero no creo que haya que reprochar nada ni en el partido contra el Copenhague. Tuvimos una puesta en escena muy buena, tuvimos opciones para adelantarnos, luego para empatar. El rival se aprovechó de errores que debemos evitar. Todo lo que llega a nuestro área se transforma en gol, pero nosotros no. Recuerdo al menos tres remates desde el área pequeña, que normalmente son gol, el portero estuvo acertado, nuestros delanteros no. Felicitar al Racing, creo que juega muy bien".

El palo de la derrota

"Un golpe duro es este. Contra el Copenhague caíamos matemáticamente pero nuestra trayectoria no era convincente hasta ese partido a nivel de resultados. Hoy sí que te deja fuera de una competición que faltaban cinco partidos para jugar una final, es duro, hay que levantarse, en cuatro días tenemos otro partido. Esto es continuo. Además del resultado, hemos perdido a algunos jugadores y ya estamos bastante justos. Ahora viene un periodo de descanso después del partido contra el Barcelona tenemos descanso".

Crítica y problemas en la delantera

"Cuando genera crítica, a aceptarlo, el entrenador es el máximo responsable de que el equipo no de la talla y hay que asumirlo. Son épocas y no estamos a nustro mejor nivel, tenemos que entrenar para recuperar ese nivel. Yo veo que en la parte atacante no estamos fluidos, necesitamos volver a tener esa chispa, ese desborde, esa toma de decisiones. Lo hacemos precipitado, con agobio, el mínimo lance en contra nos precipite. A entrenar para que los jugadores ofensivo tengamos más precisión y el resto tengamos más eficácia en nuestra área".

Sobre la situación actual

"A mí no me preocupa, cuando llegamos aquí hace dos años, el Villarreal tenía 12 puntos en 13 jornadas, ahora tenemos 35 de 45. En la Champions no hemos podido conseguir lo que queríamos es porque falta algo. En Copa quedamos fuera, en toda su historia el Villarreal llegó una vez a semifinales y en los demás episodios por lo que sea no es la competición y hoy se ha demostrado. No sé las llegadas en el área pero fueron inmensas, tiramos 20 veces y metimos un gol. Esto es un fútbol. A seguir trabajando con la máxima humildad y el entrenador siempre es el responsable de esta situación y lo asumo".

Sobre el ambiente en el Sardinero

"Cuando pierdes no te gusta. Si el entrenador pierde y está contento... Me ha parecido maravilloso, la afición apretando fenomenal, campo lleno. Cuando venía hacia el estadio empiezas a notar que se te mueve el estómago porque pasé muy buenos momentos. Estoy muy agradecido a la afición del Racing, cuando me encuentro a aficionados en el lugar de España que sea. Cuando vienes la primera vez, aunque haya pasado mucho tiempo, es complicado ir al vestuario visitante. El ambiente extraordinario, le deseo al Racing que logre el ascenso, a ver si a la tercera va la vencido y lo logre. Para mí es una noche complicada pero los recuerdos que me trae este estadio y esta ciudad, todo lo que lo rodea, no se olvidan nunca".