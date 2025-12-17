Previa del Racing-Villarreal: La Copa del Rey, la 'nueva Champions' para el Submarino

La Copa del Rey ha sido la hermanita pobre del Villarreal CF. El propio enfoque de los amarillos, la suerte u otras vicisitudes han impedido que sus extraordinarios resultados en Europa (más allá de este año) se trasladaran al torneo del KO, donde el listado de frustraciones, históricas y recientes (Mirandés, Unionistas de Salamanca, Pontevedra...), es demasiado extenso y doloroso. Con todo, esas circunstancias se alinean ahora para que la Copa del Rey se convierta en la nueva Champions del Submarino.

Superados los escollos del Ciudad de Lucena y, especialmente, el Atlético Antoniano (al que eliminó en los penaltis), los amarillos miran hacia un horizonte donde la final aparece a solo cinco partidos. Solo estar en La Cartuja le sella el pasaporte para la Supercopa de Arabia, con la opción de pelear por otro título alternativa y el acceso a otro suculento mercado futbolístico. Con todo, tanto el Golfo Pérsico como enero del 2027 están a años luz aún. El primer paso pasa esta tarde (19.00 horas, Movistar+) por El Sardinero, donde espera el destado líder de Segunda. En juego, el pase a octavos.

Dos bajas más a medio plazo

El aplazamiento del derbi autonómico del Ciutat de València por la borrasca Emilia ha dado más tiempo a Marcelino García para preparar la cita ante el Racing (por contra, perdura la decepción del Copenhague). Lejos de recuperar efectivos respecto al no partido frente al Levante, los groguets pierden a Ilias Akhomach y Pape Gueye, rumbo a la Copa de África.

Apretados numéricamente hablando

Por tanto, el marroquí y el senegalés ahondan en el roto del centro del campo, con las ausencias de Thomas Partey y un Dani Parejo que tampoco está muy boyante. Atrás, tampoco hay abundancia, con las ausencias de Santiago Mouriño, junto a los habituales Willy Kambwala y Logan Costa.

Gerard Moreno corona la abultada nómina de no disponibles, con la cercana visita del Barcelona al Estadio de la Cerámica del domingo (16.15 horas). Por ello, deberían extenderse los minutos a los menos habituales (Adri Altimira, Pau Navarro, Manor Solomon...) y para los recién reclutados Carlos Macía y Alassane Diatta.

Las posibles alineaciones iniciales de Racing de Santander y Villarreal. / MEDITERRÁNEO

El brillante paso de Marcelino por El Sardinero

Cita especial para Marcelino, partícipe de uno de los momentos más importantes en la historia de los blanquiverdes, clasificándolos en 2008 para la Copa de la UEFA. El asturiano, con todo, no continuó. Volvió en 2011 y los salvó del descenso pero, al año siguiente, el Racing inició un descenso hacia los infiernos, con muchas campañas en Segunda B/Primera Federación.

Elogios desde El Sardinero para Marcelino José Alberto López, entrenador del Racing, elogió a Marcelino: «Es una referencia absoluta para mi». El técnico blanquiverde dijo que «no tengo ni idea de lo que hará él». «He visto que todos los futbolistas tienen muchos minutos y que han jugado tres competiciones durante el último mes», matizó. «Independientemente del equipo que saque, tendrá nivel Champions», acabó.

Desde su vuelta a la categoría de plata, los santanderinos han ido mejorando y ahora enfilan su reingreso en la élite (líderes con cuatro puntos de renta), de la mano de un técnico que está dejando huella: José Alberto López acaba cumplir su tercer año en El Sardinero.

Futbolísticamente hablando, el Racing está en las antípodas, por ejemplo del Antoniano. Practica un fútbol alegre y ofensivo, además de ser un equipo altamente competitivo, ya que suma 10 remontadas en lo que va de año (cinco en el el curso vigente). Un rival al que, seguramente, se enfrentará dentro de pocos meses en Primera División.