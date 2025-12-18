La entrañable historia de Carlos Maciá y Marcelino con reminiscencias de los años 90

El miércoles, en una nueva aciaga noche copera para el Villarreal CF, la primera titularidad de Carlos Maciá fue de lo poco rescatable. El centrocampista ilicitano ya se había estrenado contra el Getafe en LaLiga EA Sports.

El registro

Su debut en la máxima categoría, con 17 años, tres meses y seis días, lo convierte en uno de los cinco futbolistas de la Cantera Grogueta que se ha asomado a la élite a una edad tan temprana (la plusmarca es de José María Cases, quien lo hiciera en 2003 con apenas 16 años, seis meses y 30 días).

Las ambiciosas comparativas

Maciá, a quien de puertas para adentro del club se le considera el relevo natural de Dani Parejo y al que incluso se compara con todo un Balón de Oro como Rodri Hernández, tiene, detrás suya, una historia que le conecta con Marcelino García a través de su abuelo.

Carlos Maciá, en el Villarreal-Getafe / GABRIEL UTIEL BLANCO

Él, Carlos Maciá Coves, es nieto de Carlos Maciá Bonet, representante de la cantera del Elche: un histórico defensa franjiverde que disputó más de 230 encuentros con el primer equipo (medio centenar largo en Primera División), pero que luego ejerció diversos roles en la entidad, entre ellos responsable de la secretaría técnica, con un paso también en el banquillo.

El vínculo

Lo más curioso es que Maciá abuelo tiene mucho que ver con Marcelino, quien acabó su carrera como futbolista en las filas del Elche.

Aquél se lo trajo del Levante en el olímpico verano de 1992. Dos años después, el de Villaviciosa se vio obligado a colgar las botas a raíz de una grave lesión de rodilla, después de 60 apariciones con los ilicitanos.

Más de tres décadas después, se cierra el círculo, con el debut de Maciá, en la máxima categoría de la mano de Marcelino. Todavía es juvenil, en su tercera temporada en el Submarino.