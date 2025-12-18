La nueva (¿y definitiva?) fecha para el partido aplazado Levante-Villarreal

No ha pasado ni una semana todavía desde la suspensión del Levante UD-Villarreal CF, el pasado domingo en el Estadio Ciutat de València como consecuencia de la alerta roja meteorológica causada por la borrasca Emilia, y se han barajado diversas fechas para la celebración de este compromiso de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports.

Primero se trabajó sobre el 7 u 8 de enero, unos días donde, precisamente, se tenía que definir los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con el Granada-Rayo Vallecano, así como la Supercopa de España en Arabia Saudí. Con todo, los granota no estaban muy dispuestos, debido a su delicada situación actual, la búsqueda de un nuevo entrenador y la imposibilidad de contar con Etta Eyong, por cuya participación en este derbi autonómico estaban dispuestos a pagar como consecuencia de la cláusula fijada en su traspaso, el pasado deverano, desde el Villarreal CF.

La borrasca Emilia deja una jornada de lluvias en València / J. M. López

Alternativa

En eseas entró en escena el 18 de febrero, según notificó el propio Levante el martes:

"El Levante UD ha solicitado al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol que el encuentro aplazado ante el Villarreal CF, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se dispute el próximo 18 de febrero de 2026. Tras la suspensión del partido, el órgano competente concedió a ambos clubes un plazo de cinco días hábiles para proponer una nueva fecha y hora para la celebración del encuentro. En este contexto, el Levante UD ha trasladado formalmente su propuesta una vez alcanzado un acuerdo con el Villarreal CF y con LaLiga. La elección de la fecha responde al análisis conjunto de los calendarios deportivos de ambos clubes, teniendo en cuenta su participación en distintas competiciones oficiales como la Copa del Rey, la Champions League y la celebración de la Supercopa de España, prevista para el 7 de enero de 2026. Tras valorar todas estas circunstancias, las partes consideran que el 18 de febrero de 2026 es la fecha más adecuada para la disputa del encuentro, por lo que el Levante UD ha solicitado oficialmente al Juez Único de Competiciones Profesionales que el partido se celebre en dicha fecha", emitía el comunicado.

El Villarreal estaba por la labor, ya que así podría recibir esos 100.000 euros por el camerunés (terminada la Copa de África), a la vez que aliviaba su cargado mes de enero y mantenía las buenas relaciones con los granota.

Alta probabilidad

Sin embargo, es muy probable que dicho Juez Único de Competiciones Profesionales acabe dictaminando, en las próximas horas, que ambos jueguen el 14 de enero del 2026, coincidiendo con los octavos de final de la Copa del Rey, una vez que han sido eliminados, respectivamente, por la Cultural Leonesa (1-0) y el Racing de Santander (2-1), ambos de LaLiga Hypermotion, en los dieciseisavos de final.

Así, se jugaría justo al término de la primera vuelta, antes de la 20ª jornada.