El Villarreal B viaja a Algeciras con destacadas bajas para cerrar el 2025

No fue nada bueno el arranque del 2025 para un Villarreal CF B que acabó la temporada pasada peleando por no descender de categoría; ni lo ha sido el segundo tramo del año, con un inicio de la campaña 2025/2026 en el que el equipo amarillo, ahora con David Albelda a los mandos, ha mostrado una manifiesta irregularidad. En esas baja la persiana a este 2025 visitando al Algeciras en Nuevo Mirador, este viernes a partir de las 19.00 horas. Luego llegarán dos semanas de descanso por el parón navideño.

Montaña rusa

Quizá para el 2026 lleguen refuerzos para un filial amarillo al que le está costando todo mucho de conseguir en el presente curso, habiendo encadenado dos triunfos seguidos solo una vez. Tuvo tramos en los que entró en zona de descenso, otros donde se acercó a la quinta plaza...

Y en el presente se encuentra con las luces rojas de alarma encendidas, a un punto del descenso y a seis de la zona de play-off de ascenso a Segunda. Así que, para aspirar a estar arriba, toca tener menos altibajos. Y en este último partido del 2025, le tocará ponerse el mono de trabajo.

Un Villarreal B que, lejos de Miralcamp, solamente ha ganado en dos campos (Cartagena y Juventud Torremolinos).

Este viernes visita a un Algeciras con buenos números delante de su público, ya que ganó al Atlético Madrileño, Atlético Sanluqueño, Real Murcia, Alcorcón y Antequera; empató frente al Marbella; ysolmente perdió contra el Sabadell y el Europa.

Muchas y destacadas ausencias

Para esta cita, el Villarreal B está plagado de bajas.

A los lesionados Rubén Gómez y Luis Quintero, además de los internacionales (con la sub-19) Joselillo Gaitán y Hugo López, se unen Jean Ives Valou, Carlos Maciá y Alassane Diatta, con el primer equipo para el partido contra el Barcelona.

Joselillo Gaitán marca con la sub-19 ante Australia El extremo malagueño Joselillo Gaitán y el mediapunta murciano Hugo López, ambos del Villarreal B, jugaron la pasada madrugada con la selección española sub-19 frente a Australia, ganando por 3-0, dentro de la primera jornada de la SBS International Cup que se disputa en Japón. En el caso de Joselillo, éste disputó los 90 minutos y anotó el segundo gol para la selección de Paco Gallardo. Este próximo sábado, a las 5.30 horas (horario peninsular), España volverá a jugar: lo hará contra los anfitriones: Japón.

Posible once

David Albelda podría salir con: Kinareykin; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko; Curro, Pablo Pascual; Moreno, Facundo, Barry; y Álex Rubio.