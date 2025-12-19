El Villarreal B domina, pero no tiene pegada ante un gris Algeciras (0-0)

Empate. Reparto de puntos entre el Algeciras y el Villarreal B en el último partido de 2025 para ambos contendientes. Un punto para cada equipo en un encuentro de pocas ocasiones de gol. El filial amarillo tuvo tres buenas, una en la primera parte (Álex Rubio) y dos tres el descanso (Facundo y de nuevo Rubio), pero no se pudo aprovechar ninguna de las llegadas. Acaba este año, futbolísticamente hablando, y de cara al 2026 hay mucho trabajo qué hacer para la escuadra amarilla.

Ante la gran cantidad de bajas (siete) David Albelda optó por cambiar el sistema de juego y se pasó a jugar con una línea de cuatro defensas, otros tantos mediocentros y delante dos atacantes (Álex Rubio y Albert García). Un once más equilibrado en todas las líneas para buscar tener el control del partido. Con todo ello el primer tiempo, muy gris, acabó tal y como arrancó: 0-0.

Ismael Sierra, central del Villarreal, intercede ante un futbolista del Algeciras. / Andrés Carrasco/ Europa Sur

Difícilmente llegan los goles si no se tira a portería y algecireños y vila-realenses tuvieron muy poca presencia en el área rival, y cuando la tuvieron definieron muy mal. Por fases dominaron los locales. El Villarreal B tuvo la ocasión más clara de toda la primera parte en el minuto 19 con un cabezazo de Álex Rubio a centro de Víctor Moreno que el portero envió a córner. Un poco más. El resto, para olvidar.

Segunda parte

Tuvo más posesión el equipo de la Plana en el inicio del segundo tiempo. El Algeciras, a base de intensidad, quiso echarle mano a un equipo vila-realense bien situado en el campo, bien replegado y con ganas de deshacer el 0-0. Tuvieron dos ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador. En el minuto 55 un mano a mano de Facundo, donde el portero local le ganó la partida al argentino, y en el 57 un zambombazo de Álex Rubio desde 30 metros bien rechazado por el meta algecireño.

Se entró a los minutos del miedo (a partir del 80) con todo por decidir. Daba la sensación de que no marcaba un gol el Villarreal B aquello iba a acabar tal y como comenzó, con el 0-0. Y así fue. En esta ocasión el equipo de David Albelda no rompió las crónicas a última hora, para bien o para mal, siendo especialista en estos menesteres. 0-0 y reparto de puntos.

La competición para el Villarreal B no volverá hasta el domingo 4 de enero frente al Marbella en el Mini Estadi a partir de las 18.45 horas.

Ficha técnica:

-0- Algeciras: Iván Moreno; París Dot (Joseca, min. 59), Víctor Ruiz, Mayorga, Tomás; Turrillo (Juanma, min. 74), Castro; Obeng (Javi Avilés, min. 89), Dani Garrido (Jony, min. 58), Rastrojo; y Manin.

-0- Villarreal B: Kinareikin; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Moreno, Cheikh, Pablo Pascual, Facundo (Barry, min. 75); Albert García y Álex Rubio (Barattucci, min. 82).

Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Plasencia). Amonestó a los visitantes Facundo y Álex Rubio.

Campo: Nuevo Mirador.

Entrada: 2.500 espectadores.