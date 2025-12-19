¿Cuándo llegará el Barça de Lamine Yamal, Pedri o Raphinha a Castellón?

Villarreal CF y FC Barcelona se ven las caras este domingo a las 16.15 horas en uno de los partidazos de la última jornada del año, antes del parón por Navidad. El equipo de Marcelino, que está firmando una Liga extraordinaria pero ha caído en Champions y Copa prematuramente, buscará la séptima victoria consecutiva ante el conjunto azulgrana, líder con ocho puntos más pero con dos partido menos. Es decir, el Submarino depende de sí mismo para acabar la primera vuelta en lo más alto de la tabla.

Aficionados del Barcelona, esperando a sus ídolos el pasado año. / ERIK PRADAS

¿Cuándo llega el Barcelona a Castellón?

El Barcelona y el Real Madrid son los dos equipos que más interés despiertan en los niños, deseosos de poder hacerse una foto con sus ídolos. Lamine Yamal, Pedri, Rapinha, Koundé, Rashford, Ferran Torres o Lewandowski serán algunos de los más reclamados en la capital de la Plana.

La expedición azulgrana aterrizará en el Aeropuerto de Castellón cerca de las 20.00 para posteriormente desplazarse al Hotel Luz, donde se espera que lleguen alrededor de las 20.30 horas. Como cada año, los aficionados jalearán a los jugadores y llevarán pancartas para intentar captar la atención de algún futbolista. Tras dormir en Castellón, el domingo dos horas antes del encuentro partirán hacia el Estadio de la Cerámica para disputar este gran duelo.