Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre CodicerMuerta AlmassoraEstación tren CastellónSalud Pablo HernéndezCambio matrículasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

¿Cuándo llegará el Barça de Lamine Yamal, Pedri o Raphinha a Castellón?

El conjunto de Flick se mide al Villarreal este domingo, a las 16.15 horas, en uno de los partidazos de la jornada

Ferrán Torres, en su llegda al Hotel Luz de Castellón, hace dos temporadas.

Ferrán Torres, en su llegda al Hotel Luz de Castellón, hace dos temporadas. / ERIK PRADAS

Aitor Aguirre

Castellón

Villarreal CF y FC Barcelona se ven las caras este domingo a las 16.15 horas en uno de los partidazos de la última jornada del año, antes del parón por Navidad. El equipo de Marcelino, que está firmando una Liga extraordinaria pero ha caído en Champions y Copa prematuramente, buscará la séptima victoria consecutiva ante el conjunto azulgrana, líder con ocho puntos más pero con dos partido menos. Es decir, el Submarino depende de sí mismo para acabar la primera vuelta en lo más alto de la tabla.

Aficionados del Barcelona, esperando a sus ídolos.

Aficionados del Barcelona, esperando a sus ídolos el pasado año. / ERIK PRADAS

¿Cuándo llega el Barcelona a Castellón?

El Barcelona y el Real Madrid son los dos equipos que más interés despiertan en los niños, deseosos de poder hacerse una foto con sus ídolos. Lamine Yamal, Pedri, Rapinha, Koundé, Rashford, Ferran Torres o Lewandowski serán algunos de los más reclamados en la capital de la Plana.

Noticias relacionadas y más

La expedición azulgrana aterrizará en el Aeropuerto de Castellón cerca de las 20.00 para posteriormente desplazarse al Hotel Luz, donde se espera que lleguen alrededor de las 20.30 horas. Como cada año, los aficionados jalearán a los jugadores y llevarán pancartas para intentar captar la atención de algún futbolista. Tras dormir en Castellón, el domingo dos horas antes del encuentro partirán hacia el Estadio de la Cerámica para disputar este gran duelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents