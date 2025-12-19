Marcelino analiza la situación del Villarreal antes de recibir al Barça: las decepciones en Copa y Champions, las bajas y los elogios a Lamine

Después de los golpes del Copenhague y el Racing de Santander, llega ni más ni menos que el FC Barcelona. Un Villarreal que atraviesa un momento de dificultad con muchas ausencias y quiere reaccionar ante el líder de Primera División. El técnico del Submarino analizó la actualidad y, pasando página de las dos decepciones, saca pecho por la situación liguera, donde el equipo amarillo suma 35 de 45 puntos y es tercero.

Las dos eliminaciones en Copa y Champions

"Siempre duele perder y sobre todo cuando no respondes a las expectativas. Las derrotas no nos definen, sí para mejorar ciertos aspectos. Hay veces que siendo superiores no ganas. Tenemos que quitar cualquier pensamiento negativo, el próximo partido es atractivo, sabemos que somos un buen equipo, lo que está fuera de toda duda es el compromiso y la capacidad de los futbolistas, de la cual estoy muy orgulloso.

Cierto es que queríamos seguir en la Copa y en Champions, pero el futbol es así, necesitamos más de 60 tiros en Copa para meter dos goles. Es fútbol pero repito estoy orgulloso y agradecido a la actitud. Lo único que podríamos mejorar esa precipitación y ansiedad cuando vamos perdiendo".

Diferencia entre competiciones

¿Esto lo tomamos como que ganamos los últimos seis partidos en Liga o que perdimos los últimos en Copa y Champions? Nos duele no haber respondido a las expectativa, nos duele, pero ya está. En el año 2025 somos el tercer equipo del fútbol español en cuanto a puntuación, tiene un mérito brutal.

No debemos quedarnos en el dolor o la decepción, las derrotas no nos definen, nos enseñan a recordar el equipo que somos. Todos los equipos pasan por una racha mala, a nosotros nos tocó en estos dos partidos, pero no hicimos el ridículo, pudimos haber ganado sobradamente. Jugamos contra el Barcelona. Queremos competir, no tenemos todos los argumentos con las bajas, ellos sí los tienen, pero vamos a competir, a disfrutar el partido, y lo afrontamos como tres puntos más".

Las ausencias

"El equipo a nivel físico está con pinzas. Entre dos jugadores que están en la Copa África y los lesionados, vamos bastante justos. Lo bueno es que este cansancio físico y mental llega al final. Son baja Mourinho, Juan Foyth, Cardona, Thomas, Pape, Parejo (puede llegar) y Gerard (veremos. Ha entrenado progresivamente y tiene buenas sensaciones, pero hay que tener precaución con Gerard.

¿Aguantar el ritmo de los grandes?

En el vestuario somos de hablar de lo inmediato. En el fútbol actual es muy difícil que un club como el Villarreal le pueda disputar la liga al Madrid y al Barça. Podemos estar cerca como ahora. Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible. Es nuestra intención. Al final de la temporada cuando hagamos balance queremos decir que la temporada del Villarreal ha sido un éxito. Ahora estamos cerca de Navidad, en casi la mitad de la competición, y estoy orgulloso del equipo. Ahora jugamos un partido atractivo, contra un equipazo, y queremos competir al máximo.

Marcelino, en el Sardinero. / EFE

Sobre el Barcelona y 18 años sin ganarles en casa

"El Barça te exige un gran esfuerzo físico constante. Es el máximo goleador de la competición y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir y buscar nuestro mejor nivel. No tenía el dato exacto pero sabía que hacía muchos años que no se ganaba aquí al Barça. Hay un momento en el que se rompe esa dinámica. Esperamos que sea este domingo".

Barcelona's Lamine Yamal, left, vies for the ball with Guadalajara's Argus Moreno during the Copa del Rey soccer match between Guadalajara and Barcelona in Guadalajara, Spain, Tuesday, Dec. 16, 2025. (AP Photo/Rudy Garcia) / Rudy Garcia / AP

Elogios a Lamine Yamal

"Lo que más llama la atención es la calidad, el atrevimiento y el descaro de Lamine Yamal. Tiene 18 años pero la madurez de un jugador de 30. Y está rodeado de grandes futbolistas en un gran momento de forma. Está Pedri, Raphinha, Ferran está haciendo una temporada extraordinaria, Rashford también está aportando. Es un equipo con mucha asociación pero Flick le ha dado velocidad en el juego. Me parece un equipo muy completo y atractivo para el espectador".

Bajo rendimiento de algunos jugadores

"No conozco a ningún futbolista que no baje el rendimeinto, aunque quizás sí, Messi.En los momentos de dificultad es cuanto más juntos tenemos que estar. ¿Ahora nos puede venir bien el parón? Viendo la cantidad de lesionados, no nos pueden venir mal ese parón. La temporada tiene siempre altibajos, pero si los altos superan a los bajos".