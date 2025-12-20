Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Villarreal-Barcelona

Duelo importante en el Estadio de la Cerámica, en clave liderato, este domingo a las 16.15 horas

El directo del Villarreal CF-FC Barcelona.

El directo del Villarreal CF-FC Barcelona.

Vila-real

 El Villarreal CF recibe, en el Estadio de la Cerámica a las 16.15 horas, al FC Barcelona con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga EA Sports y en la alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los azulgrana, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Submarino.

Sin embargo, en el bando que comanda Marcelino García Toral las derrotas ante el Copenhague en el torneo continental y Racing de Santander en Copa del Rey, les ha dejado fuera de ambas competiciones y contradicciones con la mejor trayectoria liguera de su historia.

El líder llega a Vila-real con siete victorias seguidas y la intención de alejar a los groguets, ya que una derrota del equipo de Hansi Flick ante el equipo amarillo acercaría a Real Madrid y al mismo Villarreal en la tabla, contando el Submarino con dos partidos menos por jugar al haber disputado los barcelonistas un partido adelantado por su presencia en la Supercopa de España y no haber podido jugar el Villarreal otro por alerta meteorológica en el Ciutat de València.

