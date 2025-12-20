Vídeo: el Barcelona vela armas en Castellón ante de vérselas con el Villarreal

El FC Barcelona, en las previas de los partidos de Liga EA Sports, ya sean jornadas disputadas en casa o a domicilio, suele llevar a cabo siempre la misma rutina. Entrenamiento matutino a las 11.00 horas y, posteriormente, a la una del mediodía, la rueda de prensa de Hansi Flick para atender a los medios. En la Champions suelen producirse algunos cambios, porque la propia estructura y organización del torneo lo exige.

Sin embargo, antes del último encuentro liguero del año, el que los culés disputarán en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal CF este domingo a las cuatro y cuarto de la tarde, la previa también será algo distinta. El entrenamiento, normalmente por la mañana, pasó al sábado por la tarde, justo después de la comparecencia del técnico alemán, que se mantuvo en su horario habitual. La razón de esta modificación está en que, cuando acabó la sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva Sant Joan Despí, el equipo se subió al avión para dormir en tierras castellonenses el sábado por la noche.

Sin riesgos

Y es que el Barça se enfrenta a los groguets a las 16.15 horas de este domingo, un horario que, para evitar cualquier contratiempo, obliga a la expedición a viajar un día antes. De ahí que también el último entrenamiento se haya trasladado a la tarde, antes de iniciar el desplazamiento a Castellón.

La llegada

Así, el Barcelona ya vela armas en el hotel Luz de Castelló, establecimiento al que llegaron esta misma noche, tras haberse desplazado desde la Ciudad Condal... ¡en avión!

La expedición del Barcelona, sin Pedri ni Dani Olmo (entre otras ausencias), aterrizó en las instalaciones aeroportuarias de Vilanova d’Alcolea, desde donde se trasladaron a la capital de la Plana para alojarse en su cuartel general. Desde allí, este domingo, partirán al Estadio de la Cerámica, escenario el atractivo encuentro contra el Villarreal (16.15 horas). Decenas de seguidores estaban esperando a los de Hansi Flick, deseosos de ver a Lamine Yamal, Raphinha... y Joan Laporta.