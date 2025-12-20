El Villarreal buscará romper la maldición contra el Barcelona: ¿Desde cuando no le gana en La Cerámica?

¿Recuerdan la última vez que el Villarreal CF celebró una victoria frente al FC Barcelona en el Estadio de La Cerámica? Si tienen memoria fotográfica quizá lo recuerden, porque ha llovido (y mucho) desde aquel lejano día. Para ello hay que remontarse al 20 de octubre de 2007, hace ya más de 18 años.

Para situar al lector: por aquel entonces España todavía no había conquistado la Eurocopa, con Luis Aragonés en el banquillo y el groguet Marcos Senna como uno de sus protagonistas. WhatsApp no existía y el primer iPhone acababa de salir al mercado. A nivel internacional, Barack Obama aún no era presidente de los Estados Unidos y la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria todavía no había golpeado a España.

Un crecimiento sin triunfo

Durante este periodo, el Submarino ha crecido a pasos agigantados, consolidándose como un fijo en Primera División, con la excepción del descenso en 2012, y siendo también un asiduo en competiciones europeas, alzando la Europa League en 2021 y jugando unas segundas semifinales de Champions en 2022, ambas de la mano de Unai Emery como entrenador.

Sin embargo, por unas razones u otras, el conjunto groguet no ha sido capaz de imponerse al equipo de la ciudad Condal que este domingo visita La Cerámica (16.15 horas), un estadio que en los últimos años se le ha dado de cine.

La última vez: el 3-1 en 2007

Con Manuel Pellegrini en el banquillo y en una temporada espectacular que terminó con el histórico subcampeonato liguero, el Villarreal se impuso al cuadro de Frank Rijkaard por 3-1 en la 07/08. Santi Cazorla abrió el marcador con un golazo en el minuto 3. Poco después, en el 12, otra leyenda como Marcos Senna amplió la ventaja desde el punto de penalti. Recortó distancias un jovencísimo Bojan Krkic, que firmó aquel día su primer gol con el primer equipo. Sin embargo, de nuevo Marcos Senna, se encargó de abrochar la victoria con otro tanto desde los once metros para desatar la locura en el viejo Madrigal.

El duelo de la pasada temporada. / MANOLO NEBOT ROCHERA

18 partidos con 13 derrotas

Resulta complicado explicar cómo el Villarreal asaltó Montjuic (3-5 y 2-3) en sus dos últimas visitas, pero en cambio acumula 18 partidos seguidos sin ganar al vigente campeón como local. Sí, han leído bien, 18. El balance en esos encuentros es de 13 derrotas y cinco empates, el último en la 2018/19, el curso del susto y salvación en el tramo final con Javi Calleja.

En dicho duelo parecía que el maleficio llegaba a su fin, con Carlos Bacca marcando el 4-2 en el minuto 80. Sin embargo, los golazos de Leo Messi en el 90 y de Luis Suárez en el 93 helaron La Cerámica. Una historia que ya se había producido en 2017, cuando los amarillos tocaron el triunfo con las manos hasta que, de nuevo, Leo Messi, se encargó de remediarlo con otra genialidad, de falta.

Senna marcó un doblete en la última victoria. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Las últimos intentos, sin Leo

Cabe destacar que en la época de Messi era prácticamente imposible arañar algún resultado ante uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol. Sin embargo, la marcha del astro argentino tampoco abrió las puertas. Ni durante los años de crisis institucional y deportiva, donde jugó Europa League, hasta que, con el regreso de Joan Laporta, fue devolviendo al club a su lugar.

En septiembre de 2024, el Barça arrolló con un contundente 1-5. En la 23/24, el Submarino volteó un 0-2 para terminar perdiendo por 3-4, mientras que en la 22/23 cedió por 0-1 y en la 21/22 1-3 ante un Barça en horas muy bajas.

Marcelino, sobre esta racha

Preguntado sobre esta racha que parece no tener fin, Marcelino consideró que es algo habitual en equipos de tal entidad: «Ni lo sabía eso, sabía que hacía muchos años que no se ganaba aquí, pero será una estadística que tendrá similar con otros equipos. Hay un momento que se tiene que romper esa dinámica y tenemos la ilusión de que sea mañana», comentó el técnico, convencido de sus opciones.

Y así, el Submarino tratará de poner fin a una maldición que se arrastra desde hace más de 18 años y confiar en que, al decimonoveno intento, llegue la vencida ante el actual líder en La Cerámica.