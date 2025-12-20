El Villarreal, a dos partidos de su mejor racha sin perder en casa: ¿cuántas jornadas lleva?

El Estadio de la Cerámica se ha convertido en un fortín, en el bastión en el que se está apoyando el Villarreal CF para el excelente devenir de la presente temporada en LaLiga E A Sports. A estas alturas, el equipo que dirige Marcelino García Toral es tercero con 35 puntos, a ocho del líder, el Barcelona (43) y a cuatro del segundo, el Real Madrid (39), pero ambos con dos partido más que los amarillos, por lo que los de la Plana Baixa depende de sí mismo para alcanzar el primer puesto.

Dicho buen arranque y esos guarismos son, en gran parte, gracias al buen hacer del Submarino en su estadio. En Vila-real, los groguets han cosechado siete victorias y un empate, con 20 goles a favor y solo dos en contra: 22 puntos de 24 posibles.

Estas cifras convierten al equipo en el segundo mejor local de la Primera División, solo superado por el Barcelona, que ha ganado los nueve encuentros disputados como local en el presente ejercicio.

Marcelino, en el Villarreal-Getafe. / Gabriel Utiel

La racha en como local

A ello hay que sumarle que el triunfo del pasado sábado ante el Getafe (2-0) en La Cerámica en LaLiga significa que los amarillos acumulen 14 partidos consecutivos sin perder como local en la máxima categoría y se sitúa a tan solo dos del récord histórico del club.

El conjunto dirigido por Marcelino encadena seis encuentros sin conocer la derrota correspondientes al tramo final de la temporada pasada 2024/2025 y los ocho que ha sumado en el arranque de la presente campaña 2025/2026.

Los jugadores del Villarreal felicitan a Buchanan por el 1-0 ante Getafe. / Gabriel Utiel

En este tiempo, el balance del Submarino ha sido de 11 triunfos y tres empates, con 34 goles a favor y 10 en contra.

La pasada campaña firmó tablas con el Athletic Club de Bilbao (0-0) y la Real Sociedad (2-2); mientras que se impuso en los últimos cuatro compromisos al Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2).

En la actual temporada ha cosechado siete triunfos, los logrados ante el Real Oviedo (2-0), Girona (5-0), Osasuna (2-1), Athletic Club (1-0), Rayo Vallecano (4-0), Mallorca (2-1) y Gefafe (2-0); más un empate, el firmado frente al Real Betis (2-2).

Georges Mikautadze celebra el 2-0 del Villarreal ante el Getafe. / Gabriel Utiel

Nueve meses sin perder en casa

La racha del Villarreal CF como local en LaLiga es tan espectacular que el conjunto que dirige Marcelino García Toral no pierde en el Estadio de la Cerámica desde hace nueve meses.

Para encontrar la última derrota del Submarino en Primera División hay que remontarse al pasado 15 de marzo de este 2025, cuando cayó ante el Real Madrid por 1-2 en la 28ª jornada del pasado ejercicio 2024/2025. La mejor racha fue en 2009, al encadenar 16 partidos seguidos sin perder, entre las jornadas 17ª de la campaña 2007/2008 y la 10ª del 2008/2009.

Ahora, esperemos que el Barcelona no rompa eta racha.