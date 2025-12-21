El análisis de Marcelino después del Villarreal-Barcelona: "Convertimos al portero rival en el mejor del partido"

El Villarreal cerró su 2025 con una derrota en su estadio frente al Barcelona donde dos acciones polémicas, un penalti y una expulsión, decantaron la balanza para el cuadro visitante. Marcelino García no quiso darle mayor importancia al arbitraje y lamentó las grandes ocasiones no aprovechadas durante el primer tiempo.

Las declaraciones del técnico

“Sabía que el equipo estaba bien. El fútbol es una cuestión de acierto y a nosotros no nos están saliendo las cosas de cara. El otro día contra el Racing tuvimos opciones para pasar la eliminatoria, pero no acertamos. Hoy nos ha pasado lo mismo. El primer tiempo fue extraordinario. El equipo compitió impresionante hoy contra jugadores de primer nivel. Fuimos capaces de convertir al portero rival en el mejor jugador del partido. Yo ayer vi entradas más peligrosas, que se sancionaron como amarilla. Debimos evitar ese tipo de acciones igual de manera intensa. Estoy super orgulloso del trabajo del equipo, con 11 y con diez. Si hacemos ocho ocasiones en el primer tiempo, nos anulan un gol y parecía que todo lo teníamos en contra. El trabajo del equipo ha sido maravilloso. Perdimos los tres últimos partidos, pero pudimos ganar los tres".

Inicio valiente con una presión sobre campo rival

Presionamos siempre arriba contra todos los equipos, pero como acabamos más jugadas. Presionamos muy bien la pérdida, una recuperación. Nosotros contamos ocho acciones de gol en el primer tiempo, hasta la acción de Buchanan. Es el fútbol. Estoy muy contento de como ha actuado el equipo. Creo que merecimos otro resultado, jugando 50’ minutos con 10 y tuvimos más ocasiones que el Barcelona.

Falta de acierto

Para ganar a un gran equipo tienes que tener acierto. Normalmente el portero tiene que ser el mejor y tener acierto en las áreas. Ha ocurrido todo lo contrario, porque no hemos aprovechado nuestras opciones y ellos han aprovechado un penaltito para adelantarse.

Buchanan lamentándose después del gol de Lamine Yamal / Gabriel Utiel

Expulsión a Renato Veiga

La tarjeta roja la he visto y viéndola desde diferentes ángulos me parece más naranja que roja. Tengo mis dudas que, si hubiera sacado amarilla, le llamarán para corregir. La entrada fue intensa y fuerte. Ayer vi un plantillazo a la altura de la tibia que no fue roja.

Valoración de 2025

El balance es extraordinario. Siempre puede ser mejor, pero yo recuerdo que hace dos años este equipo tenía 12 puntos en 13 jornadas. Este año el equipo sumó 75 puntos, tercer equipo de LaLiga por detrás de Madrid y Barcelona que más puntos sumó, con un partido aplazado. Siempre en todo proceso quieres más, nosotros somos los primeros que pensamos que lo pudimos hacer mejor en la Copa la temporada pasada y en la Champions este año. Nuestro error de agosto hasta aquí fue Pafos. Tener 35 puntos a estas alturas tiene mucho mérito. Espero que 2026 sea mejor porque somos ambiciosos.

¿El partido de hoy puede servir para recuperar la moral?

No habíamos perdido fútbol ni competitividad. El equipo estaba muy cansado mentalmente, porque hay muchos futbolistas que no están acostumbrados a jugar tres veces por semanas, y se juntaron dos golpes muy duros que no esperábamos. Ver lo que ha ocurrido hoy me confirma lo que pensaba que mantener esto durante 10 meses era imposible. Además, hay que tener en cuenta que hoy teníamos muchas bajas y estábamos muy justitos en unas posiciones. Somos un equipo muy joven, que quiere crecer. No tenía ninguna duda de que hoy íbamos a dar un buen nivel.

Ferrán Torres en el suelo este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que disputan Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Deseo para 2026

El deseo es salud para todo el mundo. Luego deseo humildad y ambición para crecer. Si tenemos humildad y ambición para crecer vamos a cerrar una gran primera vuelta y hacer una buena segunda vuelta. Tenemos una plantilla en la que creemos y confiamos.

¿Tiene una plantilla muy larga?

Tenemos una plantilla muy larga, pero hoy estábamos muy justos en defensa y en el centro de campo. Tenemos un partido cada ocho días, intentaremos ser lo más justos que podamos. En esta primera parte de competición, donde teníamos tres partidos por semana, nunca hubo un equipo para cada competición. Eso es lo que intentamos buscar y que todos se sientan importantes. No nos sobra nadie, solo las lesiones.