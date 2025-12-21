La previa del Villarreal-Barcelona, el partidazo en las alturas del Estadio de la Cerámica

Las casas de apuestas , más allá de lo económico, son un termómetro moderno de esa mezcla que son las estadísticas, pero también otros intangibles como las dinámicas, las sensaciones, las bajas... Por eso, seguramente, se cotiza poco el triunfo del Barcelona esta tarde (16.15 horas, DAZN), en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal CF.

Y, sin embargo, el Villarreal tiene la opción de, en caso de ganar, terminar el 2025 como líder virtual, teniendo en cuenta esta clasificación un tanto ficticia, a la espera de que todos los equipos se pongan al día.

Los que no estarán

Los amarillos han encadenado las despedidas a la Champions y la Copa del Rey, intercaladas por el aplazamiento del derbi autonómico liguero contra el Levante. Además, han visto partir a Pape Gueye e Ilias Akhomach rumbo a la Copa de África.

Encima, el fiasco de El Sardinero les ha costado las lesiones de Sergi Cardona y Juan Foyth, que se suman a los que no pudieron jugar en El Sardinero (Santiago Mouriño y Thomas Partey, más los habituales Logan Costa y Willy Kambwala. Son ocho bajas seguras y uno más probable, porque aunque Gerard Moreno ya trabaja con el grupo, debido a los antecedentes, podría tener más tiempo para recuperarse de su último percance.

Villarreal CF

En esas, el regreso de Dani Parejo se recibe con los brazos abiertos. Suplente en Santander, debería, incluso, ser titular, en un centro del campo tan escaso de efectivos. No obstante, todo hace indicar que será un partido donde será difícil discutirle el monopolio de la pelota a los azulgrana.

Miami ya es solo un recuerdo Durante meses, este Villarreal-Barcelona estuvo programado para el Hard Rock Stadium de Miami. LaLiga, con el visto bueno de ambos clubs, trabajaron para llevar el primer partido liguero fuera de España, pero la oposición de otros equipos, futbolistas..., así como la deficiente gestión por parte de la patronal, llevaron a los organizadores a dar marcha atrás a la histórica decisión.

Siete es el número de la suerte

Un Submarino cogido con pinzas y con los recambios reducidos en el banquillo, pero sin temor, por mucho que el Barcelona haya cogido su propia velocidad de crucero, con siete triunfos ligueros encadenados. Paradójicamente, el Submarino también tiene esta cifra a su alcance, ya que debería haber comparecido en el Ciutat de València con un bagaje de pleno de puntos en las seis jornadas precedentes.

Cuanto más tiempo hace que no sucede una cosa, más fácil es que ocurra. Son la cara B de las estadísticas, esas que hablan de que Vila-real es un territorio fértil para los culés. El Barça no pierde en el coliseo groguet desde el 2007 y, desde ese año, ha disputado aquí 16 encuentros, con un balance de 12 victorias y cuatro empates.

También está Flick pendiente de su enfermería. No ha querido forzar a Pedri, ausente en La Cerámica al igual que Ronald Araujo, Gavi y Dani Olmo.

El alemán, con respecto a la sufrida victoria copera contra el Guadalajara del moncofense Pere Martí (el 17º de su grupo de Primera Federación mantenía el 0-0 en el 75’), recupera a Robert Lewandowski.

Dos partidos pendientes

No se guardará nada, esta vez, Flick, alineanso a su mejor once, debido a la amenaza de un Villarreal cuya respuesta, a tanto golpe recibido en las últimas dos semanas, sería una victoria con la que ya no seguir a rebufo de Madrid y Barça, sino ponerse en una situación tan ventajosa que, en cuanto disputara sus dos citas ligueras pendientes, ponerse, incluso, por encima de blancos y azulgrana.