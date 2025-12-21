Lo que no se vio del Villarreal-Barcelona | El ‘partido de Miami’ contó con Papá Noel e himno a capela

El ‘partido de Miami’

Las relaciones del Villarreal CF y el FC Barcelona siempre han sido cordiales. No en vano, el encuentro de este domingo tenía que ser el que se hubiera disputado en Miami (Estados Unidos), de no ser por la campaña orquestada por el Real Madrid, que puso al sindicato de futbolistas en contra, movilizó a su maquinaria mediática desde la capital de España y puso contra las cuerdas al Consejo Superior de Deportes, a la UEFA y a la FIFA. Finalmente el duelo se disputó en el Estadio de la Cerámica, privando a ambos clubs de expandir su marca y ser pioneros en ser los primeros en jugar un partido oficial de Primera División fuera de suelo nacional.

Roig y Laporta

Al respecto, y dadas dichas buenas relaciones, los presidentes de ambos clubs, Fernando Roig (Villarreal) y Joan Laporta (Barcelona), lideraron la cordial comida de directivas celebrada en el restaurante El Ceramista, en la que no faltaron otros directivos de ambas entidades. El consejero delegado groguet, Fernando Roig Negueroles, el embajador amarillo, Marcos Senna, y otros consejeros acompañaron al máximo accionista del Submarino junto al presi y otros dirigentes de la entidad azulgrana.

Última ‘Fan Zone’ del año

Los más pequeños disfrutaron de la última Fan Zone del 2025, a puertas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en la plaza adyacente al Estadio de la Cerámica. La previa del duelo ante el Barcelona contó con la mejor diversión para los seguidores más jóvenes de ambos equipos. El club habilitó un campo de 3×3, hinchables, pinta caras, manualidades de navidad, una pista americana, un tragabolas y la Play zone de EA Sports.

Carta a Papá Noel

De forma especial, para esta jornada navideña, el Villarreal organizó la visita de Papá Noel Groguet y sus elfos en la Fan Zone. Una experiencia inolvidable para los aficionados más pequeños, que tuvieron la oportunidad de entregar sus cartas con todos sus deseos. Además, el club amarillo diseñó una carta especial, en la que los groguets pudieron escribir todas sus peticiones navideñas y entregársela personalmente al propio Papá Noel Groguet.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Barcelona / Gabriel Utiel

La peña ‘Al Groc’

Poco antes del partido, la peña almenarense Al Groc fue la protagonista de esta semana, saltando al césped y haciéndose la fotografía con el once inicial del Submarino en este partido tan especial que cerró el presente año 2025.

La pancarta de la APV

La Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV) recibió al Submarino y al Barcelona desplegando una camiseta gigante a modo de pancarta que ocupó gran parte del fondo sur. El resto de afición cantó a capela el himno del conjunto amarillo cuando los protagonistas saltaron al campo, junto a un espectacular bufandeo.