Enero será el mes que marcará las aspiraciones del irregular Villarreal B en la liga

Enero será un mes que marcará las aspiraciones de un irregular Villarreal B que llega a este parón navideño en la decimotercera posición en la clasificación, a cinco puntos del ‘play-off’ de ascenso y a dos del descenso. A lo largo de estos 18 primeros partidos el equipo de David Albelda ha estado coqueteando con todo, de estar en puestos de descenso a quedar a un punto de la quinta plaza que da permiso a opositar por ascender a Segunda.

A lo largo del primer mes de 2026 el filial amarillo marcará su destino, si se agarra a los candidatos para el ascenso o se hunde abajo para pelear por no caer al pozo que supondría para el equipo bajar a Segunda Federación. Así que estos primeros encuentros serán importantísimos.

El Villarreal B necesita mejorar sus número en la segunda vuelta del campeonato. / Juan Francisco Roca

2026 arrancará con dos partidos teóricamente asequibles porque el domingo día 4 el Villarreal B recibirá a un Marbella instalado en los puestos medio-bajos de la tabla, para después rendir visita (domingo 11) a un Sevilla Atlético que también está con números rojos: en descenso. Después llegará una pequeña cuesta: recibirá al potente Cartagena (domingo 18) para cerrar enero visitando al que hoy en día es el líder, el Atlético Madrileño, el domingo 25.