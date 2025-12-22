Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enero será el mes que marcará las aspiraciones del irregular Villarreal B en la liga

El equipo está a cinco puntos de la lucha por el ascenso y a dos del descanso

El filial amarillo necesita más regular en su juego para que lleguen mejores resultadosl

El filial amarillo necesita más regular en su juego para que lleguen mejores resultadosl / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

Enero será un mes que marcará las aspiraciones de un irregular Villarreal B que llega a este parón navideño en la decimotercera posición en la clasificación, a cinco puntos del ‘play-off’ de ascenso y a dos del descenso. A lo largo de estos 18 primeros partidos el equipo de David Albelda ha estado coqueteando con todo, de estar en puestos de descenso a quedar a un punto de la quinta plaza que da permiso a opositar por ascender a Segunda.

A lo largo del primer mes de 2026 el filial amarillo marcará su destino, si se agarra a los candidatos para el ascenso o se hunde abajo para pelear por no caer al pozo que supondría para el equipo bajar a Segunda Federación. Así que estos primeros encuentros serán importantísimos.

El Villarreal B necesita mejorar sus número en la segunda vuelta del campeonato.

El Villarreal B necesita mejorar sus número en la segunda vuelta del campeonato. / Juan Francisco Roca

2026 arrancará con dos partidos teóricamente asequibles porque el domingo día 4 el Villarreal B recibirá a un Marbella instalado en los puestos medio-bajos de la tabla, para después rendir visita (domingo 11) a un Sevilla Atlético que también está con números rojos: en descenso. Después llegará una pequeña cuesta: recibirá al potente Cartagena (domingo 18) para cerrar enero visitando al que hoy en día es el líder, el Atlético Madrileño, el domingo 25.

