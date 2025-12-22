El Villarreal femenino encarará el 2026 con un objetivo: luchar por regresar a Primera División
El equipo de Jordi Ferriol afronta la segunda vuelta desde el puesto de ‘play-off’
No resultará fácil, pero tampoco resultará imposible. El Villarreal femenino se ha ganado luchar por regresar a Primera División tras una buena primera vuelta del campeonato liguero en Primera Federación. El equipo de Jordi Ferriols ocupa, en estos momentos, plaza para jugar el ‘play off’ de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Suma 20 puntos y está a 10 del líder Barcelona B (que no puede ascender) y también a 10 del Deportivo Alavés que es el equipo que en estos momentos ascendería por la vía rápida.
El Villarreal ocupa plaza para ascender, pero por la vía lenta, con dos eliminatorias por delante. Las vila-realenses saldaron sus 13 primeros partidos con seis triunfos, dos empates y cinco derrotas. Es cierto que en la recta final se complicó todo un poco para las de la Plana, con una victoria en los cinco últimos encuentros. Así que tocará espabilar para defender esta plaza de ‘play off’, o apretar más si cabe si se quiere desbancar al Alavés. La próxima cita será el 11 de enero de 2026: Villarreal-Betis.
