El uno a uno del Villarreal contra el Barcelona | Vota al mejor

El líder rompió la racha ganadora del Submarino en el Estadio de la Cerámica
Luiz Júnior | 7 |
Hizo paradas importantes manteniendo con vida al equipo. Bien en el juego aéreo y atento a la espalda de la defensa.
Pau Navarro | 6 |
Intenso y efectivo tanto como lateral derecho como de central. Bien en la marca y con sentido de la anticipación.
Rafa Marín | 6 |
Sostuvo a la defensa y jugó con gran sentido de la anticipación y buena potencia de salto para el juego aéreo. Cumplió.
Renato Veiga | 4 |
No estaba haciendo un mal partido y la expulsión que sufrió es demasiado rigurosa, pero debe evitar esa entrada a destiempo.
Sergi Cardona | 7 |
De los jugadores más entonados del Villarreal, con constantes subidas y poniendo buenos pases. Bien en defensa.
Dani Parejo | 7 |
Buen partido del cerebro amarillo, canalizando con acierto en corto, en largo y aplicándose en defensa. Rindió de forma notable.
Santi Comesaña | 7 |
Siempre lo da todo en el campo como sucedió ayer. Recuperó balones, trabajó mucho, se sumó al ataque y tuvo llegada.
Tajon Buchanan | 8 |
Fue el más incisivo y el que más lo intentó, llegando por la derecha y creando peligro. Bien como lateral.
Alberto Moleiro | 6 |
Se movió bien entre líneas y generó acciones ofensivas con pases finales ante un gran rival. Le faltó acierto.
Nicolas Pepe | 5 |
Muy activo e intenso, en busca de acciones de peligro, pero se ofusca y no está acertado de cara al marco rival. Irregular.
Ayoze Pérez | 6 |
Buenos desmarques, muy incisivo y generando peligro. Tuvo dos muy buenas ocasiones. Le falta encontrar el gol.
También jugaron
Mikautadze | 7 |. Peligroso y pudo marcar hasta tres goles. Gran aparición.
Carlos Maciá | 6 |. Canalizó.
Oluwaseyi | 5 |. Trabajador.
