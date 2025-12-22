El uno a uno del Villarreal contra el Barcelona | Vota al mejor

Luiz Júnior | 7 |

Hizo paradas importantes manteniendo con vida al equipo. Bien en el juego aéreo y atento a la espalda de la defensa.

Pau Navarro | 6 |

Intenso y efectivo tanto como lateral derecho como de central. Bien en la marca y con sentido de la anticipación.

Rafa Marín | 6 |

Sostuvo a la defensa y jugó con gran sentido de la anticipación y buena potencia de salto para el juego aéreo. Cumplió.

Renato Veiga | 4 |

No estaba haciendo un mal partido y la expulsión que sufrió es demasiado rigurosa, pero debe evitar esa entrada a destiempo.

Sergi Cardona | 7 |

De los jugadores más entonados del Villarreal, con constantes subidas y poniendo buenos pases. Bien en defensa.

Dani Parejo | 7 |

Buen partido del cerebro amarillo, canalizando con acierto en corto, en largo y aplicándose en defensa. Rindió de forma notable.

Santi Comesaña | 7 |

Siempre lo da todo en el campo como sucedió ayer. Recuperó balones, trabajó mucho, se sumó al ataque y tuvo llegada.

Tajon Buchanan | 8 |

Fue el más incisivo y el que más lo intentó, llegando por la derecha y creando peligro. Bien como lateral.

Alberto Moleiro | 6 |

Se movió bien entre líneas y generó acciones ofensivas con pases finales ante un gran rival. Le faltó acierto.

Nicolas Pepe | 5 |

Muy activo e intenso, en busca de acciones de peligro, pero se ofusca y no está acertado de cara al marco rival. Irregular.

Ayoze Pérez | 6 |

Buenos desmarques, muy incisivo y generando peligro. Tuvo dos muy buenas ocasiones. Le falta encontrar el gol.

También jugaron

Mikautadze | 7 |. Peligroso y pudo marcar hasta tres goles. Gran aparición.

Carlos Maciá | 6 |. Canalizó.

Oluwaseyi | 5 |. Trabajador.