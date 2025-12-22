El Villarreal, en el 'top-8' del reparto de LaLiga por derechos de televisión... estas son las cantidades
El club de la Plana Baixa es el primero de la Comunitat Valenciana, peleando con los grandes de Primera División y entidades de las ciudades más grandes de España, siendo el 10º el Valencia CF
LaLiga dio a conocer este lunes el desglose de las cantidades económicas distribuidas a cada entidad participante tanto en Primera como en Segunda División correspondientes al ejercicio 2024/25. Un reparto que se realiza mediante varios criterios de reparto, entre los que destaca la repercusión televisiva, otros porcentajes en función de los resultados deportivos obtenidos, así como un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas.
En el mismo, el Villarreal CF sigue entre la élite de la máxima categoría, ya que es el 8º con mayor cantidad de ingresos por derechos televisivos.
En las siguientes tablas se desglosan las cantidades distribuidas a cada entidad participante en las distintas categorías, así como las cantidades aportadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 6.1. del mismo Cuerpo Legal al cierre de la Temporada 2024/2025, sin perjuicio de cualquier eventual actualización que, en su caso, hubiera que realizar por parte del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales:
El top-10 nacional
En lo referente al Villarreal CF, el club de la Plana Baixa es el 8º de LaLiga en cuanto al reparto de ingresos televisivos, con 57,81 millones. El ránking del top-10 de LaLiga es
- 1º - Real Madrid (157,92 millones)
- 2º - Barcelona (156,45)
- 3º - Atlético de Madrid (108,17)
- 4º - Athletic Club (72,62)
- 5º - Real Sociedad (67,80)
- 6º - Real Betis (64,67)
- 7º - Sevilla (63, 95)
- 8º - Villarreal CF (56,81)
- 9º - Girona (55,64)
- 10º - Valencia (52,53)
Cabe recordar que la entidad explicó la pasada semana que el presupuesto de la campaña 2024/25 obtuvo unos ingresos de 194,74 millones de euros y unos gastos de 175,55 millones. Después de los impuestos y la aplicación de resultados, el beneficio neto es de esos 13,7 millones.
Y con vistas a e este ejercicio 2025/26, el club que preside Fernando Roig aprobó un presupuesto ingresos estimados de 215.234.000 euros y unos gastos de 215.234.000 euros, con unos beneficios previstos, por lo tanto, de cero euros.
Compensación por el descenso del Villarreal B
A su vez, el Submarino recibió la cantidad de 1,25 millones por el descenso del Villarreal B a Primera Federación en la temporada 2023/24, destinada a paliar la diferencia salarial de categoría.
