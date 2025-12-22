El Villarreal, en el 'top-8' del reparto de LaLiga por derechos de televisión... estas son las cantidades

LaLiga dio a conocer este lunes el desglose de las cantidades económicas distribuidas a cada entidad participante tanto en Primera como en Segunda División correspondientes al ejercicio 2024/25. Un reparto que se realiza mediante varios criterios de reparto, entre los que destaca la repercusión televisiva, otros porcentajes en función de los resultados deportivos obtenidos, así como un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas.

En el mismo, el Villarreal CF sigue entre la élite de la máxima categoría, ya que es el 8º con mayor cantidad de ingresos por derechos televisivos.

En las siguientes tablas se desglosan las cantidades distribuidas a cada entidad participante en las distintas categorías, así como las cantidades aportadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 6.1. del mismo Cuerpo Legal al cierre de la Temporada 2024/2025, sin perjuicio de cualquier eventual actualización que, en su caso, hubiera que realizar por parte del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales:

El reparto televisivo de Primera División del ejercicio 2024/25. / LaLiga

El top-10 nacional

En lo referente al Villarreal CF, el club de la Plana Baixa es el 8º de LaLiga en cuanto al reparto de ingresos televisivos, con 57,81 millones. El ránking del top-10 de LaLiga es

Cabe recordar que la entidad explicó la pasada semana que el presupuesto de la campaña 2024/25 obtuvo unos ingresos de 194,74 millones de euros y unos gastos de 175,55 millones. Después de los impuestos y la aplicación de resultados, el beneficio neto es de esos 13,7 millones.

Fernando Roig, en la junta general de accionistas del Villarreal. / ERIK PRADAS

Y con vistas a e este ejercicio 2025/26, el club que preside Fernando Roig aprobó un presupuesto ingresos estimados de 215.234.000 euros y unos gastos de 215.234.000 euros, con unos beneficios previstos, por lo tanto, de cero euros.

Compensación por el descenso del Villarreal B

A su vez, el Submarino recibió la cantidad de 1,25 millones por el descenso del Villarreal B a Primera Federación en la temporada 2023/24, destinada a paliar la diferencia salarial de categoría.