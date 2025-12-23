El Villarreal B activará en enero la operación entradas y salidas

Enero se espera como un mes con movimientos en el Villarreal B. Desde ya está activada la operación entrada y salida y, además, con la llegada del primer mes de 2026 se espera la recuperación de dos piezas importantes del filial amarillo. Es el caso del extremo colombiano Luis Quintero, ausente los dos últimos meses, y el portero Rubén Gómez, que se perdió los tres últimos partidos de 2025.

Aparte de estos regresos, la dirección deportiva del Villarreal está al tanto de su filial para posibles salidas y llegadas. Está seguro de que se fichará y para ello será necesaria la salida de algunos futbolistas, en especial los que han tenido menos oportunidades en estos cuatro primeros meses de liga.

Rubén Gómez ya está recuperado de sus molestias y regresará en enero al equipo. / Toni Losas

Interés de equipos

Sin ir más lejos, estas semanas atrás se anunció en Gijón y en León del interés del Sporting y de la Cultural y Deportiva Leonesa por el delantero madrileño Álex Rubio, fichado la última semana de agosto procedente del Antequera previo pago de un suculento montante económico para el club malagueño. Álex Rubio es uno de los principales baluartes del Villarreal B: suma nueve goles y eso que se ha perdido varios encuentros por lesión.

El primer partido del Villarreal B en 2026 será contra el Marbella en el Mini Estadi, el domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 18.45 horas. Podrían regresar los lesionados (Quintero y Rubén), así como los internacionales (Joselillo Gaitán y Hugo López). Será baja por sanción el mediapunta Facu Viveros.