El Villarreal B activará en enero la operación entradas y salidas
Será, además, un mes con movimientos en el plantel tanto de salidas como de llegadas
Enero se espera como un mes con movimientos en el Villarreal B. Desde ya está activada la operación entrada y salida y, además, con la llegada del primer mes de 2026 se espera la recuperación de dos piezas importantes del filial amarillo. Es el caso del extremo colombiano Luis Quintero, ausente los dos últimos meses, y el portero Rubén Gómez, que se perdió los tres últimos partidos de 2025.
Aparte de estos regresos, la dirección deportiva del Villarreal está al tanto de su filial para posibles salidas y llegadas. Está seguro de que se fichará y para ello será necesaria la salida de algunos futbolistas, en especial los que han tenido menos oportunidades en estos cuatro primeros meses de liga.
Interés de equipos
Sin ir más lejos, estas semanas atrás se anunció en Gijón y en León del interés del Sporting y de la Cultural y Deportiva Leonesa por el delantero madrileño Álex Rubio, fichado la última semana de agosto procedente del Antequera previo pago de un suculento montante económico para el club malagueño. Álex Rubio es uno de los principales baluartes del Villarreal B: suma nueve goles y eso que se ha perdido varios encuentros por lesión.
El primer partido del Villarreal B en 2026 será contra el Marbella en el Mini Estadi, el domingo 4 de enero de 2026 a partir de las 18.45 horas. Podrían regresar los lesionados (Quintero y Rubén), así como los internacionales (Joselillo Gaitán y Hugo López). Será baja por sanción el mediapunta Facu Viveros.
Suscríbete para seguir leyendo
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
- El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»
- Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón