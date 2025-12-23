Informe Villarreal CF: Los KO en las copas empañan un gran 2025 del Submarino

El año 2025 ha llegado a su fin deportivamente hablando. Doce meses de muchas alegrías pero, a su vez, dos sinsabores, dos decepciones que emborronan una excelente trayectoria deportiva. El Villarreal CF cierra un año 2025 brillante en LaLiga, tanto en el tramo final de la pasada campaña como en el inicio de la actual, pero en el que dejado una imagen casi opuesta tanto en la Liga de Campeones como en la Copa del Rey.

El equipo de Marcelino García Toral logró en el tramo final de la pasada campaña 2024/25 la clasificación para volver a disputar la máxima competición del fútbol europeo y cierra el año metido de nuevo entre los cuatro mejores del campeonato doméstico en este nuevo curso 2025/26.

Ayoze Pérez recibió el premio Zarra de la temporada 24/25. / Gabriel Utiel

Dos palos muy duros

El Submarino cierra también un año en el que ha sufrido dos eliminaciones en la Copa del Rey ante dos rivales de inferior categoría. La pasada campaña lo fue por el Pontevedra y hace apenas unos días lo fue por el Racing de Santander.

También ha dejado un mal sabor de boca el esperado regreso a la Champions League porque el equipo groguet ha quedado eliminado en la fase de liga y no ha ganando ninguno de los seis partidos que ha disputado en la misma.

El Villarreal, 3º en la clasificación por puntos del año natural 2025 de Primera División Uno de los datos que refuerzan el excelente año 2025 en Primera División es el hecho de que el equipo de Marcelino García Toral es el tercer equipo con más puntos logrados durante este año natural de todos los que han disputado las dos campañas en la máxima categoría del fútbol español. Los amarillos han sumado 75 puntos en 36 encuentros disputados y ello con menos duelos que los dos primeros: el Barcelona (96 puntos en 37 partidos) y el Real Madrid (86 unidades en 38); mientras que el Atlético es 4º con 72 en 38 choques.

Los resultados en ambas competiciones son el reflejo de las diferencias de seguridad defensiva y pegada entre la Liga y el resto de torneos. En el campeonato liguero recibe una media de 0,9 goles por encuentro, una cifra que dobla en la Liga de Campeones. Además, su media anotadora en la Liga es de dos goles por encuentro mientras que en Champions es de 0,6 goles.

El año 2025 ha dejado también un importante cambio en la plantilla. El club vendió a Álex Baena, Yeremy Pino, Tierno Barry o Arnaut Danjuma lo que le permitió hacer una inversión muy importante. El club pagó 30 millones por el delantero George Mikataudze, una de las mayores compras de su historia. Al del georgiano se unieron Renato Veiga, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan o Tani Oluwaseyi.

Marcelino, en el Sardinero en la eliminación del Villarreal en Copa del Rey ante el Racing de Santander. / EFE

Económico y social

A su vez, el Villarreal anunció hace unos días un presupuesto de 215 millones para esta campaña 2025/26 el más alto de la historia, que asciende a 215.234.000 euros.

En el capítulo social, el club mantiene los 20.000 abonados de temporadas anteriores, lo que hace que no haya posibilidad de incorporación de nuevos socios. Un gran 2025 empañado por los borrones de las eliminaciones prematuras en los torneos cortos.