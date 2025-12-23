El Villarreal ya conoce cuándo visitará al Real Betis en La Cartuja

LaLiga ha dado a conocer este martes los horarios y las fechas correspondientes a la 20ª jornada en Primera División, en la que el Villarreal CF visitará al Real Betis, conjunto sevillano que en la presente campaña disputa sus partidos como local en el remodelado Estadio de La Cartuja, ya quesu recinto habitual, el Benito Villamarin, se encentra en obras.

El conjunto que dirige Marcelino García Toral, que está de vacaciones navideñas en estos momentos, regresará a la competición ya en 2026, concretamente el sábado 3 de enero, cuando los de la Plana Baixa visitarán el Martínez Valero para jugar ante el Elche en la 18ª jornada de LaLiga, encuentro que arrancará a las 18.30 horas.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal. / Toni Losas

Los siguientes compromisos

La siguiente semana, en la 19ª jornada en Primera División, el Submarino recibirá al Deportivo Alavés en el último compromiso de la primera vuelta. El choque ante los vitorianos se disputará en el Estadio de la Cerámica el 10 de enero, sábado, a las 16.15 horas.

A su vez, al conjunto amarillo le faltará disputar el duelo aplazado de la 16ª jornada, en el Estadio Ciutat de València para medirse al Levante UD, compromiso aplazado por la alerta roja de lluvias el pasado 14 de diciembre. Precisamente se estudia la posibilidad de que dicho duelo tenga lugar el miércoles 14 de enero o, como alternativa, está la fecha del 18 de febrero.

El autobús del Villarreal aparcado esta mañana en la Ciudad Deportiva / Juan Franciso de la Ossa

La 20ª jornada

Con ello, LaLiga ha dado a conocer los horarios y las fechas de la mencionada 20ª jornada de Primera División, donde cabe destacar el encuentro entre el Real Madrid-Levante, que se jugará el sábado 17 de enero a las 14.00 horas.

Una jornada que comenzará el viernes 16 con el Espanyol-Girona (21.00 horas) y acabará el lunes 19 con el Elche-Sevilla (21.00 horas). En el caso del Submarino, el Villarreal visitará al Real Betis en La Cartuja el citado sábado 17 de enero, a las 21.00 horas, mientras que el Valencia acudirá al estadio del Getafe el domingo 18, a las 14.00 horas, mismo día en el que se jugará el Real Sociedad-Barcelona (21.00 horas).