El Estadio de la Cerámica, el bastión del Villarreal de Marcelino

Está cosechando éxitos y coleccionando registros en esta segunda etapa en la Plana Baixa. El técnico asturiano Marcelino García Toral cumple algo más de dos años al frente del Villarreal CF en su segunda etapa en el club amarillo, un período en el que, entre otros aspectos, la destacado por la fortaleza en la que se ha convertido el Estadio de la Cerámica en su partidos oficiales de Liga y LIga de Campeones.

Tanto es así, que en algo más de dos años naturales en los que Marcelino lleva al frente del Villarreal, el equipo groguet ha sufrido solo ocho derrotas en los 41 como local que ha dirigido desde su regreso. Así, Marcelino perdió menos partidos en dos años que los que el conjunto amarillo había perdido en casa en los 12 meses antes de su llegada.

Marcelino García, en el Villarreal-Barcelona / Gabriel Utiel

Los registros

En el año 2024, el equipo jugó 21 partidos como local, en los que fue derrotado en cuatro partidos, frente a la Real Sociedad, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Betis, mientras que en este 2025, el equipo también perdió con cuatro equipos en su estadio ante Real Madrid, Barcelona, Manchester Ciy y Copenhague.

En el año 2023, el combinado groguet llegó a perder hasta diez partidos en casa en un año natural, perdió ante el Real Madrid en Copa del Rey, Anderlecht en la Conference League y ante Real Valladolid, Barcelona, Rayo Vallecano, Real Betis, Girona, Barcelona, Las Palmas y Atlético de Madrid en Liga.