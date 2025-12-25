La consagración de Pau Navarro en el Villarreal, el ‘Xiquet de la Vilavella’

Es otro de los productos de la inagotable fábrica de talentos del Villarreal CF, una de las joyas de la Cantera Grogueta. Además, es originario de la terreta, lo que tiene más mérito si cabe. Pau Navarro ha conseguido, con apenas 20 años, consagrarse como futbolistas de élite. Tras marcharse a Chile entre finales de septiembre y principios de octubre a disputar el Mundial sub-20 con España, El Xiquet de la Vilavella ha dado los dos últimos meses un paso al frente, ganándose el crédito de Marcelino, del club y de la afición del Submarino.

El defensa amarillo analiza, durante el parón navideño -el conjunto groguet regresará a la actividad el próximo 29 de diciembre-, la campaña de su equipo, el encuentro del cierre del 2025 ante el Barcelona y hace balance de su punto de vista sobre el buen hacer del Submarino con Marcelino.

Pau Navarro, en el Villarreal-Barcelona. / Gabriel Utiel

Satisfacción

Uno de los aspectos que más valora es la competitividad del Villarreal: «Muy contento con el trabajo de todo el equipo. La plantilla está compitiendo muy bien, como demostramos ante el Barcelona, con motivación y muchas ganas, cuajando una gran primera mitad de temporada en LaLiga».

«En partidos como el del Barcelona no hemos tenido suerte, porque creo que si el árbitro no se equivoca y no comete los dos errores que tuvo -el penalti en contra y la expulsión de Renato Veiga-, el partido hubiera sido muy distinto», remarcó el zaguero.

Para el futbolista formado en la Cantera Grogueta, pasando incluso por equipos de base del CD Roda, el equipo ha sabido reponerse a cualquier obstáculo. «Hemos competido en todos los partidos y ante todos los rivales, con mayor o menor fortuna. Ante el Barça, por ejemplo, con diez demostramos saber competir, supimos correr, defender y tuvimos nuestras ocasiones», argumentó.

Pau Navarro, jugador del Villarreal CF. / Villarreal CF

Orgulloso del equipo

Sobre dicho duelo ante el Barça, remarcó que «tuvimos muchas y buenas ocasiones con once contra once y luego, ya con diez, fue muy complicado darle la vuelta al partido». «Hay que estar orgulloso del trabajo y del papel del equipo en LaLiga. Es una pena porque queríamos cerrar el año natural con una victoria y dándole una alegría a nuestras afición. Nos hubiera gustado estar más arriba si cabe en la clasificación», destacó.

Para Pau Navarro, «la derrota ante el Barça u otras derrotas que hemos podido tener no empañan la excelente temporada que estamos haciendo en liga y, como digo, estoy orgulloso de todo el equipo».

Pau Navarro, junto a Marcelino, en un entrenamiento del Villarreal CF. / Villarreal CF

Soldado de Marcelino

El de la Vilavella se siente satisfecho por el apoyo de Marcelino. «Estoy contento por la confianza que me está dando el míster, siendo utilizado en dos posiciones -defensa central y lateral derecho- que son complicadas y en las que toca esforzarse mucho, pero estoy muy cómodo. Yo siempre estoy disponible y jugaré donde me ponga el entrenador», afirmó, dejando claro que «no queda otra que seguir trabajando fuerte para tener nuevas oportunidades y estar muy concentrado cuando toque jugar».

Por último, confesó que «el balance de final de año es para estar contento, porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquiera, que en casa somos muy fuertes y vamos a intentar seguir estando así de fiables como locales en 2026 y, por qué no, ser ambiciosos e intentar terminar la temporada lo más arriba posible», terminó Pau Navarro.