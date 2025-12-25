¿A la quinta será la vencida para el Villarreal en la Champions?

Es el deseo de toda la familia grogueta pero, en las anteriores ocasiones en las que ha podido lograrlo, el Villarreal CF se ha quedado con la miel en los labios. El sueño de cualquier equipo europeo de los no considerados grandes es participar en la máxima competición continental de clubs de las que organiza la UEFA. La entidad de la Plana Baixa, sin duda, no es una excepción.

Es por ello que el Submarino tratará de participar en dos ediciones consecutivas de la Liga de Campeones el próximo curso, un objetivo marcado por la entidad en 2026 que nunca alcanzó tras cinco intentos por conseguirlo.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, en el momento del brindis junto a varios consejeros. / Erik Pradas

Lo pide Roig

El propio presidente de la entidad, Fernando Roig, así lo expuso durante el brindis con los empleados de la entidad como gran objetivo de su equipo en esta temporada: encadenar una nueva presencia en la Champions League por primera vez en su historia, ya que los castellonenses no lo han hecho nunca tras haberlo intentado cuatro veces en estos últimos 26 años.

El combinado groguet ha disputado en su historia cinco veces la Liga de Campeones y tras cada una de esas campañas el equipo nunca ha sido capaz de alcanzar en el campeonato liguero las plazas que permiten repetir esta experiencia.

Felicidad del Villarreal tras eliminar al Bayern de Múnich en la Champions 2021/22. / Villarreal CF

Los precedentes

Así, la primera vez que disputó esta competición, en la campaña 2005/06, el equipo logró alcanzar la semifinales pero acabó séptimo en la tabla clasificatoria la siguiente campaña y sin opciones de volver a jugarla.

La segunda participación se dio en la temporada 2008/09, cuando el equipo alcanzó los cuartos de final, pero en la Liga acabó como 5º clasificado durante el mismo ejercicio.

Su tercera participación llegó en el ejercicio 2011/12, en un curso gris al ser eliminado en la fase de grupos y descender en esa campaña a Segunda División.

De la mano de Marcelino, el Villarreal logró la clasificación a la Champions en el ejercicio 2024/25. / Villarreal CF

Últimas participaciones

En su cuarta participación, en la 2016/17, el equipo no pasó de la fase previa y acabó como 5º clasificado en el torneo de Liga , lo que nuevamente le privaba de volver a la máxima competición continental.

Su quinta y última participación antes de la actual data de la campaña 2021/22, en la que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, pero solo alcanzó la séptima plaza de la tabla clasificatoria en la Liga de esa misma temporada. Es el gran reto del Villarreal, encadenar participación en champions dos temporadas consecutivas.