¿Quieres viajar para ver el atractivo Elche-Villarreal del próximo 3 de enero? Esto te interesa

Un desplazamiento apetecible para iniciar el 2026. El Villarreal CF ha activado la venta de entradas visitantes para el derbi autonómico contra el Elche CF que se jugará el sábado 3 de enero, a las 18.30 horas, en el Estadio Martínez Valero. Los aficionados groguets pueden adquirir sus entradas por 30 euros en las Tiendas Oficiales del club. La venta permanecerá activa hasta el miércoles 31 de diciembre, a las 10.00 horas, o hasta agotar existencias.

La afición, en la previa del Villarreal-Copenhague. / Toni Losas

Cabe destacar que la Agrupació de Penyes del Villarreal ha organizado un viaje en el que incluye la entrada al partido y el autobús. Los peñistas y abonados groguets pueden inscribirse a esta opción hasta el 30 de diciembre con un precio para los miembros de las peñas es de 55 euros y para los abonados groguets de 65 euros. La salida está programada el mismo día del partido, a las 08.00 horas, desde el Instituto Broch i Llop de Vila-real, mientras que el regreso a Vila-real será nada más finalizar el partido. De este modo, se espera que el Submarino muy bien acompañado en el Martínez Valero en unos días en plenas navidades propicios para viajar.

Con la miel en los labios en el Ciutat

Otro partido al que iban a viajan numerosos aficionados del Subamarion era al Levante-Villarreal, previsto para el domingo 14 de diciembre, pero la alerta meteorológica terminó suspendiendo el encuentro y dejando a los groguets con la miel en los labios, el mismo día del encuentro, aunque el sábado ya se daba por hecho.

Un partido entre dos equipazos

Elche y Villarreal son dos de los equipos que mejor fútbol practican del campeonato. Los de Eder Sarabia, un equipo de autor, están siendo una de las revelaciones de este curso con un estilo de juego ofensivo y de mucha posesión pero también punzante. Así lo indican los resultados, ya que todavía no ha perdido en el Martínez Valero y está situado en una privilegiada novena posición con 22 puntos.