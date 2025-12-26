Roig marca el objetivo del Villarreal para el 2026: "Hacer historia y volver a jugar la Champions"

El año 2025 ha sido, podría decirse, un muy buen año del Villarreal CF, el cual podría haberse tildado de excelente de no ser por las decepciones de las eliminaciones antes de tiempo tanto en Copa del Rey como en la UEFA Champions League.

A nadie en el seno amarillo se le escapa el fatídico mes de diciembre que ha vivido el Submarino, puesto que ni mucho menos entraba en el guión perder en casa ante el Copenhague en la competición continental, certificando la eliminación matemática, y ser apeado por un Segunda División en el torneo del KO.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, en el momento del brindis junto a varios consejeros. / Erik Pradas

Con todo ello, en el balance groguet pesa más las excelentes ligas, la pasada (2024/25), lográndose el billete para la Liga de Campeones con una gran victoria en casa del Barcelona, en Montjuïc, y la presente (2025/26), con una grandísima primera vuelta en la que virtualmente el conjunto de Marcelino García Toral es 3º, ya que tiene dos partidos menos y solo dos puntos menos que el Atlético de Madrid, su antecesor.

Análisis positivo

Es por ello que el presidente del Villarreal, Fernando Roig, destacó en el brindis navideño realizado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, junto a los empleados del club y medios de comunicación, que el 2025 que termina «ha sido un buen año» para la entidad y deseó «repetir de nuevo en 2026 la clasificación para la próxima Liga de Campeones», indicó.

«Hemos hecho un buen año, yo creo que en la primera parte logramos clasificarnos para la Champions y poder disputar esta competición. En esta temporada estamos haciendo las cosas muy bien en liga, pero en Europa y en la Copa no ha ido la cosa tan bien», argumentó Roig.

Fernando Roig cierra el año 2025 para el Villarreal con un emotivo brindis /

Para el dirigente, eso sí, «en Champions debíamos haber hecho más puntos, pero por circunstancias que ahora tampoco vienen al caso, no ha sido posible».

Pese a reconocer esas dos decepciones en los torneos de eliminatorias, el máximo accionista del club de la Plana Baixa mostró su confianza en que «en 2026 podamos lograr el objetivo que nunca hemos logrado en la historia: jugar Champions dos temporadas seguidas», remarcó.

Al respecto, Roig considera que «es un objetivo muy importante y desde ya todos debemos que tener en la cabeza, sobre todo el míster --Marcelino García Toral-- y los jugadores», ya que es «una meta que nos motiva y aquí en la historia del Villarreal nunca hemos logrado estar dos años en Champions seguidas», agregó.

‘Mediterráneo’ fue uno de los invitados al brindis de Navidad de Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, donde recibió a la familia ‘grogueta’. / Erik Pradas

Objetivo claro

Aunque, pese a ello, reconoció que «no es fácil cuando juegas la Champions, porque te mata todo lo demás, pero creo que estamos en el buen camino para lograrlo».

«Ese tiene que ser nuestro objetivo para este 2026: volver a ser un equipo de Champions», insistió ante los empleados de la entidad Roig, que ya hizo un brindis navideño con los jugadores tras el último partido de Liga disputado en 2025 y, tras ello, repitió con el resto de empleador de la entidad en las instalaciones de Miralcamp.

El Submarino, cuyos jugadores y técnicos se encuentran de vacaciones, regresará al trabajo el próximo 29 de diciembre. Roig les deseó desconexión y energía para lo que se viene: «Que descansen bien y vuelvan con las pilas cargadas, que ahora deben hacer una gran liga de aquí a final de ejercicio».