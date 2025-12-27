El centrocampista del Villarreal Pape Gueye continúa teniendo protagonismo con Senegal en la Copa de África
Ilias Akomach, sin participación en el último partido de Marruecos ante Mali
El centrocampista del Villarreal CF Pape Gueye continúa teniendo un papel protagonista con Senegal en la Copa de África que se está disputando en Marruecos. Este sábado, en el partido disputado ante la República Democrática del Congo que finalizó con empate a uno, Gueye fue titular y disputó 81 minutos hasta que fue sustituido, teniendo incluso la oportunidad de marcar con un disparo desde la frontal que atajó el portero rival.
Por otro lado, Ilias Akhomach no tuvo minutos en el segundo encuentro de Marruecos contra Mali, que también se saldó con una igualada a uno. El próximo partido de la selección marroquí será el próximo lunes contra Zambia (20.00), mientas que Senegal jugará el martes ante Benín.
El Villarreal, con pinzas en el centro del campo
Si en banda el Submarino tiene alternativas, además de que Ilias no estaba teniendo un protagonismo principal, con Tajon Buchanan o Nicolas Pepe, en el centro del campo la ausencia de Pape Gueye puede afectar al equipo de Marcelino durante los próximos partidos. Thomas Partey, que sufre una lesión muscular, regresaría tras el parón, pero este tipo de dolencias necesitan un tiempo para volver y evitar cualquier recaídas. El único indestructible es Santi Comesaña, que está resistiendo a las tres competiciones y se le ha visto un tanto fatigado durante los últimos partidos, mientras que Parejo sigue aportando la experiencia y el criterio. En el duelo ante el Barcelonal, sin Thomas, el jovencísimo Macià tuvo que jugar en la segunda parte y podría seguir teniendo oportunidades con el primer equipo a pesar de tener solo 17 años.
