Sergi Cardona analiza la situación Villarreal en este final de 2025: «Hay que valorar lo que estamos haciendo en Liga»

Llegó el verano de 2024 procedente de la UD Las Palmas a coste cero en un movimiento estratégico de la dirección deportiva del Villarreal CF, firmando un lateral izquierdo joven con mucho margen de mejora con un técnico como Marcelino que saca el máximo rendimiento de sus jugadores. Y así ocurrió con Sergi Cardona, que desde el día uno se ganó el puesto en el carril generando numerosas ocasiones con sus precisos centros y repartiendo siete asistencias, ocupando el cuarto puesto en el ránking y siendo el primer lateral de LaLiga.

Este temporada también está teniendo un papel importante y ha sido titular en la mayoría de los partidos (cuatro de seis en Champons y 10 de 16 en Liga), pero es cierto que el regreso a un gran nivel de uno de los cuatro jugadores en la plantilla que levantaron la Europa League en 2021 como Alfonso Pedraza ha permitido a Marcelino tener una mayor competencia en el carril.

Una posición que el Submarino tiene muy bien cubierta con dos futbolistas diferentes pero a la vez muy decisivos en el sistema ofensivo del Submarino, subiendo la banda con los espacios que genera Alberto Moleiro y siendo una fuente para generar ocasiones de gol.

1421 minutos Ha disputado Sergi Cardona esta temporada, por los 956 de Alfonso Pedraza, en una competencia sana y muy productiva en el lateral izquierdo del Villarreal. Marcelino ha encontrado ahí una rotación de garantías, con dos perfiles distintos que elevan el nivel del carril. En la forma de atacar del Submarino, la exigencia para ambos es feroz, ya que suben constantemente hasta línea de fondo y son un arma ofensiva constante, pero acto seguido deben frenar al extremo del equipo rival.

Cardona analiza la actualidad

Con sinceridad y una gran oratoria, Cardona analizó la situación del Villarreal en el parón navideño tras una primera parte de temporada muy exigente con tres competiciones y el estreno para muchos futbolistas en la Champions League. Una Champions que no ha salido como el equipo esperaba, tal y como el lateral catalán reconoce: «Ahora mismo cuesta, está todo muy reciente, teníamos muchas ilusiones puestas en Champions, Liga y Copa, han sido dos palos duros para el equipo y aún está presente, pero el parón por Navidad nos viene bien para recuperar fuerzas y recuperar gente», deslizó.

«El parón nos viene bien para recuperar fuerza y gente, en la Liga los números son históricos» Sergi Cardona

Una situación bien distinta en Liga, donde el Submarino está codeándose al término de la primera vuelta junto a los tres candidatos al título. «También es un buen momento para valorar en frío el año que está haciendo el equipo en Liga, haciendo números históricos y eso nos de fuerza para afrontar la segunda parte del curso con energía», lanzó con muchísimo optimismo.

Sergi Cardona levanta a Alberto Moleiro en la celebración del gol del triunfo ante el Athletic en Vila-real. / Gabriel Utiel

En el mismo sentido, destacó que una de las señas de identidad de este Submarino es que va a muerte con la idea y va a seguir así en lo que resta de curso: «El equipo siempre responde y da la cara, los números de toda la temporada ahí están, estamos haciendo un muy buen año. Estos últimos resultados nos dejan un poco tocados, pero hay que hacer un poco de reflexión y valorar todo lo que estamos consiguiendo y se refleja en partidos como hoy. Siempre competimos y cuesta mucho ganarnos, como demostramos contra el Barcelona», un duelo en el que el Villarreal pagó muy caro la falta de definición y la expulsión de Renato Veiga que terminó rompiendo el partido en favor del conjunto azulgrana, a pesar del intentos con 10 de intentar rascar al menos un punto. «Fue una lástima porque por pequeños detalles se nos volvió todo en contra y ante estos equipos lo pagas», comentó sobre dicho duelo.

Ya pensando en el 2026, Cardona fue tajante y confía plenamente en que el Villarreal consiga el objetivo de lograr el billete para la próxima Champions: «Muy optimista, muy optimista porque el equipo está demostrando en el verde el nivel que tiene y eso nos tiene que dar esa fuerza para esta segunda vuelta», finalizó un jugador clave que quiere seguir dominando el carril zurdo.