El Villarreal vuelve este lunes a los entrenamientos con la mirada puesta en el primer partido del año en Elche

En la temporada hay momentos en los que es necesario un parón para relajarse y analizar lo sucedido, tanto para bien como no tan bien. Tras un final de año muy exigente y con tres derrotas que hicieron daño, el Submarino se marchó a Navidades con un sabor agridulce por las eliminaciones en Champions League y Copa del Rey, pero a la vez valorando la excelente temporada en Liga.

Después de pasar unos días fuera del día a día del fútbol, el Villarreal regresa este lunes a los entrenamientos con la mente puesta en el complicado duelo del próximo sábado 3 de enero contra el Elche en el Martínez Valero. Una primera sesión que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Mouriño disputa un balón ante el jugador del Pafos. / EFE

Recuperar efectivos

Mermados físicamente en el duelo contra el Barcelona, con numerosas bajas por lesión, además de las ausencias de Pape Gueye e Ilias Akhomach, ambos en la Copa de África, Marcelino García espera recuperar efectivos de cara al duelo del próximo sábado. Los cuatro que pueden regresar ya definitivamente de sus lesiones Santiago Mouriño, Thomas Partey y Alfonso Pedraza.

Además, hay que destacar que Gerard Moreno ya está disponible y ante el Barcelona entró en la convocatoria, pero no jugó y toda precaución es poca para intentar cuidar al '7' amarillo, que cuando ha estado esta temporada ha mostrado un grandísimo rendimiento.