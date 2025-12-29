Informe de los cedidos | Carlos Romero, el lateral de moda en LaLiga que apunta a volver al Villarreal en verano

Es uno de los jugadores de moda de LaLiga y está brillando en el RCD Espanyol, quinto clasificado y una de las grandes sorpresas del curso. Carlos Romero (Torrent, 29 de octubre de 2001), que el año pasado firmó una gran temporada en su año I cedido en el cuadro catalán, ha explotado en el año II y se confirma como uno de los mejores laterales izquierdos de España.

Como cada año, el Villarreal CF tiene diferentes jugadores cedidos en Primera y Segunda División con el objetivo de que tengan minutos y puedan ganarse una oportunidad en el primer equipo. Esta premisa se ha cumplido, incluso por encima de las expectativas con Carlos Romero, y todo apunta a que regresará al Submarino en la 26/27.

Es más, el pasado verano prolongó su contrato cuatro temporadas más (hasta junio de 2029), una muestra de la confianza dentro del club hacia un jugador que llegó en 2019 procedente del Juvenil del Torre Levante y ha pasado por el Juvenil A, el Villarreal C y el filial, jugando dos temporadas en Segunda.

Esta temporada está rindiendo a un nivel espectacular y ha jugado 16 de los 17 partidos titular, marcando tres goles, el último ante el Athletic (1-2) con una volea magnífica, además de repartir dos asistencias, derribando la puerta del primer equipo del Submarino.

Romero celebra el gol al Espanyol. / LUIS TEJIDO / EFE

Terrats, menos impacto

Ramón Terrats también se marchó cedido al RCD Espanyol, el equipo de su infancia, para intentar tener más protagonismo. Sin embargo, no ha contado con la confianza de Manolo y tiene un rol secundario saliendo desde el banquillo. En Liga solo ha sido titular en tres partidos, disputando 251 minutos en diez encuentros. El mediocentro tiene un año más de contrato, pero no parece que entre en los planes del Submarino para la 26/27. Ahora tiene el reto de intentar ser más importante en la segunda vuelta.

Ramón Terrats, jugador del Villarreal cedido en el Espanyol. / CLEMENS BILAN

Forés, sin minutos en Oviedo

El delantero Álex Forés, cedido en el Oviedo, saldrá en este mercado y las últimas informaciones apuntan a que podría recalar en el Sporting de Gijón. En el conjunto azulón ha participado en 10 partidos con escaso protagonismo (186 minutos) y no ha marcado.

Requena, Ojeda y Tamarit

Si hay una posición en la que al Villarreal le vendría bien un jugador con futuro es la del centro del campo. Dani Requena (21 años) está creciendo en el Córdoba, jugando a un excelente nivel en Segunda. Es titular indiscutible, ha jugado 18 encuentros y suma un gol.

También están destacando en LaLiga Hypermotion Thiago Ojeda (22 años) en la Cultural Leonesa (18 partidos, un gol y una asistencia) teniendo un papel esencial en el centro del campo e incluso marcando goles que dan victorias como el que anotó ante el Eibar. Hay que recordar que Ojeda debutó con el primer equipo con Marcelino, por lo que ya conoce sus características.

Por último, el extremo derecho Toni Tamarit (20 años) está en el Mirandés (13 partidos y una asistencia) en su primera temporada en Segunda, ya que la pasada militaba en el C aunque debutó en el filial, y está siendo titular, a un gran nivel, ganándose el cariño de su afición.

Y la gran pregunta es: ¿tendrán hueco la próxima temporada en el Villarreal?