El cláusulazo de Pedraza en Biwenger que se ha viralizado en redes sociales: "Te jodes, me voy con él que me ha dado mucha confianza"

El Fantasy o Biwenger lleva de moda muchos años, pero durante los últimos años la juventud ha aumentado la pasión por este juego en el que creas un equipo, compras y vendes jugadores y según lo que hacen en la realidad te puntúan de una u otra manera. Los jugadores no viven en una burbuja y son consciente de ello, de hecho, reciben muchos mensajes por el juego en sus redes sociales tanto cuando lo hacen bien como cuando lo hacen bien. Además, existe una opción de comprar al jugador por la cláusula y quitarse a tu rival.

Es ahí donde el jugador del Villarreal Alfonso Pedraza es el protogonista de esta divertida secuencia que se ha hecho viral en redes sociales y hasta la ha compartido la cuenta oficial de Biwenger, la aplicación que utilizaba este usuario. El autor del vídeo, que dialoga con Pedraza, le pide que se haga un cláusulazo a sí mismo. Junto a Comesaña, Mouriño y Foyth, Pedraza pulsa y hace la cláusula, antes de dedicarle unas palabras graciosas al que ha perdido al jugador: "Te jodes, me voy con él que me ha dado mucha confianza... acompañado de muchas risas", a lo que le contestan "que grande, muchas gracias por todo".

Y así finalizó una historia cercana de los jugadores con los aficionados al fútbol que ha dejado numerosos comentarios en redes.