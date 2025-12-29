Primera salida del Villarreal CF en el mercado de invierno: Altimira se desvincula del Submarino y apunta al Deportivo de la Coruña

Ya es oficial. Era un secreto a voces que el Villarreal CF iba a tener varias salidas en este mercado de invierno y el primero ha sido el catalán Adrià Altimira, antes incluso de la apertura de esta ventana (del 2 de enero al 2 de febrero). El lateral derecho se desvincula del Submarino, donde tenía contrato hasta el próximo mes de junio, y todo apunta a que firmará por el Deportivo de la Coruña para las próximas temporadas. Altimira no ha contado con muchas oportunidades este curso y era el tercer lateral en discordia por detrás de Mouriño y Pau Navarro, por lo que sin Copa del Rey ni Champions sus opciones de jugar se iban a reducir todavía más.

Llegó al B en 2023

Altimira llegó al Submarino procedente del Andorra el verano de 2023 para formar parte del filial amarillo, en LaLiga Hypermotion. Un jugador que desde el primer momento rindió y llamó a la puerta del primer equipo, disputando once encuentros en Liga y 18 en todas las competiciones. Sin embargo, en la 24/25 se marchó cedido al Leganés, donde fue titular y un jugador importante para el cuadro pepinero, que acabó descendiendo. El pasado verano, a pesar de saber que podía contar con pocas oportunidades, decidió quedarse en el Villarreal, donde ha jugado 246 minutos en Copa del Rey y solo 8 en Liga, precisamente en el Santiago Bernabéu, tras la expulsión de Mouriño. En el cómputo global, ha jugado 22 encuentros con el primer equipo.

Una ficha libre... ¿para Thiago Fernández?

Con la liberación de esta ficha, el Villarreal podría inscribir al nuevo fichaje Thiago Fernández con el primer equipo, aunque no se descarta que tenga ficha del B como Pau Navarro. El habilidiso extremo argentino, que ya está en España, se incorporará a la disciplina amarilla en enero. Hay que recordar que viene de una lesión grave de rodilla hace un año y necesitará su tiempo para entrar en la dinámica de Marcelino.

Manor Solomon, durante un entrenamiento con el Villarreal / Pau Bellido

¿Conde y Solomon, los siguentes?

Otros dos jugadores que están en la rampa de salida son Diego Conde y Manor Solomon. El portero madrileño tiene por delante a Luiz Junior y Arnau Tenas y es consciente de que no tendrá minutos en la segunda vuelta salvo un giro inesperado. Por otro lado, el extremo israelí tiene una cláusula en la que puede marcharse... y podría ver con buenos ojos una salida ante la falta de oportunidades.