El Villarreal, subcampeón con honores en la LaLiga FC Futures tras caer ante el Atlético de Madrid (1-0)

No pudo ser, pero que pedazo de torneo se ha marcado el Villarreal en LALIGA FC Futures sub-13 celebrado en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos perdieron la final por la mínima ante el Atlético de Madrid (1-0) tras firmar un magnífico torneo.

El jugador del Villarreal, presionado por dos futbolistas rojiblancos. / LALIGA

El equipo dirigido por Paco Peris llevó la iniciativa de una final en la que el tanto de Jaime Carnicero en el minuto 13 le dio la victoria a los colchoneros, que supieron aguantar el resultado ante las acometidas groguetas en la segunda mitad. El Villarreal que asedió el área de un Iñigo inexpugnable, que firmó un par de atajadas de categoría para evitar el empate. El partido se tornó de ida y vuelta y, el Atleti anotó el segundo, pero fue anulado. Los amarillos lucharon hasta el final dando una excelente imagen, a pesar de la derrota, que en estas edades es lo de menos aunque les duela.

Un brillante camino hacia la final

El Submarino alcanzó la gran final tras doblegar en semifinales al Valencia (1-1, 1-3 en penaltis) y en cuartos de final al Espanyol con una contundente goleada (1-5). Los amarillos se clasificaron a la fase eliminatoria como primeros clasificados del Grupo D después de vencer al Sevilla FC (1-3), al Valencia (1-2) y empatar contra el Inter de Milán (2-2).

Hasta la fecha, el Villarreal solo había alcanzado la final del Torneo Internacional LALIGA FC Futures en una ocasión. En aquella edición, celebrada en 2011 en Tenerife, los amarillos también perdieron ante el Atlético de Madrid (2-1).

Pese a ello, el Submarino ha ganado la edición nacional de este prestigioso torneo, del que es anfitrión desde 2015, hasta en tres ediciones: 2007, 2016 y 2021.