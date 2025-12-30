Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 'refuerzos' en defensa para Marcelino tras el parón navideño del Villarreal

Los de Marcelino se ejercitan tras comerse el turrón y ya preparan el partido del próximo sábado contra el Elche

El asturiano recupera a tres piezas importantes como Pedraza, Foyth y Mouriño, que entraron ayer

Marcelino saluda a Ayoze.

Aitor Aguirre

Vila-real

La temporada le pedía al Villarreal una semana de descanso y esta llegó estas navidades. Las dolorosas eliminaciones en Copa del Rey y Champions League minaron la moral de una plantilla que, opuestamente, está rompiendo todos los récords en Liga, ahora cuarto clasificado pero con dos partidos menos respecto a los tres favoritos al título y en caso de ganarlos se situaría a cinco puntos del líder.

Con muchísimas bajas y tras el titánico esfuerzo sin premio contra el Barcelona, los de Marcelino se marcharon a comer el turrón con la necesidad de desconectar para volver más fuertes y afrontar la segunda vuelta con el gran objetivo de repetir participación en la Champions por primera vez en su historia y, quien sabe si seguir incomodando a Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Con el regreso este lunes al trabajo, donde no faltaron los saludos navideños y el buen ambiente para iniciar la preparación del primer partido del año, el próximo sábado a las 18.30 frente a un Elche invicto en casa.

Imagen del primer entrenamiento con Pedraza, Mouriño y Foyth.

Vuelen tres jugadores clave

Una de las buenas noticias para Marcelino es que recuperará a jugadores de suma importancia, especialmente en la zona defensiva, para el duelo ante el Elche. Juan Foyth, Santiago Mouriño y Pedraza se ejercitaron con aparente normalidad, mientras que el centrocampista Thomas Partey es duda en un centro del campo cogido con pinzas debido a la ausencia de Pape Gueye, en la Copa de África. Además, con Gerard Moreno, toda precaución es poca, pese a que estuvo convocado contra el Barcelona, sin minutos.

Buchanan y Veiga no jugarán

Por otro lado, dos fijos como Renato Veiga y Buchanan cumplirán sanción contra el Elche. Así regresó el Submarino tras la Navidad, con la vista puesta en empezar con fuerza la segunda vuelta.

