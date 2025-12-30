¿Cuándo y dónde será el entrenamiento de puertas abiertas del Villarreal?

El Villarreal CF no falta a la popular cita con sus aficionados en estas fechas tan señaladas y abrirá las puertas a los groguets.

Así, realizará el entrenamiento del próximo lunes 5 de enero del 2026 a puertas abiertas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Una sesión de trabajo especial con espíritu navideño en la que los aficionados groguets podrán disfrutar al completo del entrenamiento dirigido por Marcelino García Toral.

Las opciones

Como viene siendo tradición en el Villarreal en estas fechas, además de ver entrenar a sus ídolos, los pequeños de la familia podrán pedir autógrafos, recibir regalos y hacerse fotos con los cracks del Submarino. Lo harán dos días después de haber inaugurado el 2026 frente al Elche, en el estadio Martínez Valero (sábado a las 18.30 horas).

Mercado de invierno A la espera de la inminente llegada de Thiago Fernández desde el Vélez Sarsfield de Argentina, Adri Altimira ya se ha ejercitado con el Deportivo, con el que ha firmado hasta 2028 tras rescindir con el Villarreal. Por otro lado, Álex Forés ultima su salida del Oviedo (con el que ya no se entrena): el Villarreal cederá ahora al valenciano, con contrato hasta el 30 de junio del 2027, al Leganés.

El club abrirá las puertas del Mini Estadi a las 10.30 horas, una hora antes del inicio del entrenamiento. El acceso al campo será por la zona de tribuna, donde se ubicarán los seguidores. En caso de llenarse este graderío, se habilitará la grada del Fondo Norte.

Galería | La afición del Villarreal disfruta con sus ídolos en el entrenamiento de puertas abiertas / DAVID GARCÍA

Información de servicio

Cabe destacar que la entrada a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza será exclusivamente por la puerta de acceso más cercana a la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres. Asimismo, el club abrirá la zona de aparcamientos cercana a dicho acceso (consultar la imagen inferior).