Cuatro jugadores del Villarreal, además de dos cedidos, acaban contrato en 2026

Cuatro futbolistas de la primera plantilla del Villarreal finalizarán su contrato próximo 30 de junio de 2026, por lo que a partir de hoy 1 de enero pueden negociar su salida del club libremente. Ellos son el defensa Alfonso Pedraza, los centrocampistas Dani Parejo y Thomas Partey, y el atacante Ilias Akhomach. Cada uno de ellos con un peso distinto en la plantilla actual.

De ellos, el más titular es Pedraza (29 años), quien este año alterna la posición junto a Sergi Cardonay ha participado en 19 duelos, siempre que ha estado disponible. Por su parte, Parejo (36 años), pese a que ha jugado en 20 partidos, muchos de ellos lo ha hecho partiendo desde el banquillo, ya que la pareja más utilizada en el centro del campo por Marcelino ha sido Santi Comesaña y Pape Gueye. Otro que ocupa la misma demarcación es Thomas Partey (32 años), quien no ha acabado de asentarse en el equipo y ha participado en 17 partidos, saliendo en muchos de ellos en la segunda parte. El mismo papel que por el momento tiene Ilias Akhomach (21 años), que la buena temporada de Nicolas Pepe y Tajon Buchananno le ha privado de más minutos en esa banda derecha.

Cedidos

Además, otros dos jugadores acaban su vinculación con el club groguet, se trata del israelí Manor Solomon (26 años), que está cedido por el Tottenham, y de Rafa Marín (23 años), prestado por el Nápoles.

Entre los jugadores que acaban contrato la situación más compleja es la de Thomas Partey al que el club firmó este verano solo por una temporada ante el horizonte judicial que tiene por delante, dado que en noviembre de 2026 debe ser juzgado por cinco cargos de violación y uno de agresión sexual.

Marcelino también acaba

También acaba su contrato con el club el técnico asturiano Marcelino García Toral, que vive su segunda etapa en la entidad y que le ha conducido a regresar a la Liga de Campeones.