Villarreal: Lo último sobre el Estadio de la Cerámica y su transformación

El Villarreal CF continúa dando pasos firmes para transformar el Estadio de la Cerámica en un referente del fútbol moderno, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en cuanto a infraestructuras y experiencia para el espectador.

El club trabaja ahora en un ambicioso proyecto que contempla la construcción de un nuevo edificio junto a la grada de Tribuna, en la plaza Pascual Font de Mora, que integrará aparcamiento para autocares, zonas hospitality y unos vestuarios de última generación.

Estos últimos se conectarán con el terreno de juego mediante una pasarela elevada, una solución vanguardista que permitirá mantener la circulación urbana sin restricciones en los días de partido.

Juan Francisco de la Ossa

En sintonía

Esta actuación, prevista para ejecutarse en un plazo aproximado de dos años y en coordinación con el Ayuntamiento de Vila-real, reforzará el carácter innovador de un estadio que ya vivió una profunda remodelación entre 2022 y 2023.

La Cerámica avanza así hacia un modelo similar al de los grandes recintos multiusos internacionales, especialmente los de Estados Unidos, donde el fútbol y el entretenimiento conviven en un mismo espacio.

Erik Pradas

Más cambios

Más allá del impacto funcional para jugadores y cuerpo técnico, el proyecto pone el foco en el aficionado. La liberación del espacio central tras la Tribuna permitirá desarrollar nuevas áreas de antepalcos, hospitality, restauración y cátering, ampliando las opciones de ocio antes, durante y después de los encuentros. Todo ello se suma a zonas ya consolidadas como el Museo Inmersión Villarreal, el restaurante El Ceramista o el Club 1923, que convierten el estadio en un punto de encuentro social y cultural.

La Plaza Pascual Font de Mora y el Estadio de la Cerámica. / MEDITERRÁNEO

Conclusión

De este modo, el Villarreal no solamente moderniza (constantemente) su casa, sino que redefine el concepto de estadio: un lugar vivo, abierto a la ciudad y pensado para ofrecer una experiencia completa más allá de su uso solo para el balompié, acorde con las exigencias del fútbol del siglo XXI.