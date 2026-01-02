650 aficionados del Villarreal viajarán a Elche, los negativos precedentes en el Martínez Valero y el árbitro... con mal recuerdo

El Villarreal CF no estará nada solo en el primer encuentro del año y 650 aficionados 'groguets' acompañarán al Submarino este sábado en el Martínez Valero (18.30 horas). Un desplazamiento propicio en plenas navidades en un gran estadio y a una buena hora para pasar el día en la ciudad ilicitana y posteriormente poder regresar a Vila-real.

Con la miel en los labios tras el último duelo como visitantes en el Ciutat de Valencia ante el Levante, donde se suspendió el encuentro el mismo día debido a la borrasca Emilia que azotó a la Comunidad Valenciana, los seguidores del Submarino podrán disfrutar de un gran encuentro y animarán a los suyos en busca de la primera victoria del año.

Hay que destacar que el viaje más numeroso durante esta temporada fue el de Dortmund en Champions League, donde 1.200 amarillos viajaron a un estadio con mucha historia en un duelo que ganó el conjunto alemán por 4-0 y mermó un poco más las opciones del Villarreal.

La última victoria en Elche... en Copa en 2013

El último encuentro en Elche, el 4 de febrero de 2023, el Elche se impuso pr 3-1 con un espectacular hat-trick de Pere Milla, dos de ellos de penalti. Para el Submarino marcó Gerard Moreno. Tampoco ganó en 2022, con victoria local con gol de Boyé, en un estadio que últimamente no se le ha dado especialmente bien. En la 20/21, la del título de la Europa League, un doblete de Gerard fue igualado en la segunda parte por Carrillo y Boyé. Mismo resultado que en 2015 y duelo similar, con goles iniciales de Vietto y Uche igualados por Jonathas y Víctor Rodríguez.

De hecho, la última victoria se remonta al 17 de diciembre de 2013 en los dieciseisavos de la Copa del Rey, donde un gol de Perbet en el minuto 56 decantó el duelo en favor del Submarino, con Marcelino García en los mandos.

El árbitro, de mal recuerdo en Copa del Rey

Isidro Díaz de Mero (Comité de Castilla la Mancha) será el encargado de impartir justicia, con Carlos Del Cerro grande en el VAR. Un árbitro con mal recuerdo esta temporda ya que dirigió el duelo de la eliminación en Copa del Rey en el Sardinero ante el Racing de Santander, eso sí, en un duelo sin polémica. Este año solo ha dirigido un partido en Liga al Submarino, con triunfo para los amarillos remontando a Osasuna (2-1). El curso pasado los tres encuentros también se saldaron con victorias para el Villarreal, en el triunfo en el Pizjuán por 1-3, ante el Valladolid (5-1) y en Girona (0-1).