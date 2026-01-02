Otro argentino jugón para la colección: el Villarreal anuncia el fichaje del talentoso Thiago Fernández hasta 2031
El Submarino incorpora libre al centrocampista, que formará parte del primer equipo y volverá a jugar tras más de un año
Se suma a una lista de ilustres argentinos que han triunfado de amarillo como Riquelme o Foyth, entre otros
Ya es oficial. El Villarreal ha anunciado este viernes la incorporación del futbolista argentino Thiago Fernández, que se convierte en el primer fichaje en este mercado de invierno en un movimiento que estaba cerrado desde hace meses pero había que esperar a la apertura de esta ventana para que fuera una realidad. En una edad perfecta para cruzar el charco, el talentoso mediapunta o interior izquierdo aterriza en Vila-real como agente libre tras una mala salida en Club Atlético Vélez Sarsfield y se vincula con el Submarino para las próximas cinco temporadas y media, hasta 2031.
Con el primer equipo, perfil interior izquierdo
Nada de filial para coger ritmo, Thiago (Buenos Aires, 3 de abril de 2004) es una importante apuesta de club y desde el día uno entrenará con Marcelino para adaptarse al fútbol español y al sistema del técnico asturiano, que por sus características lo más lógico es que lo situe en la posición de Alberto Moleiro, ya que se trata de un perfil similar a Alberto Moleiro, con capacidad para combinar, conducir y generar ocasiones en la zona de tres cuartos. Además, la salida inminente de Manor Solomon le abre la puerta del primer equipo.
Su estado físico tras la grave lesión y su trayectoria
Una de las incógnitas es saber el estado físico tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha el 3 de diciembre de 2024, por lo que lleva un año y un mes sin jugar. Respecto a su trayectoria, debutó con el primer equipo de la V Azulada en 2023. Allí, Thiago Fernández se consolidó como un jugador importante en el apartado ofensivo. En sus 48 partidos con el cuadro argentino, marcó 6 goles y 9 asistencias, donde fue campeón de la Primera División Argentina y también ganó la Supercopa Internacional.
Otro argentino jugón más en la saga amarilla
Hablar de jugones argentinos en el Villarreal es hablar de magia y de historia del club. Desde Juan Román Riquelme, uno de los jugadores más grandes que ha vestido la camiseta del Submarino, hasta Giovani Lo Celso o Ariel Ibagaza, en una posición en la que el Submarino ha tenido tradicionalmente jugadores de muchísima calidad. También hay que destacar la gran nómina de jugadores argentinos que han vestido de amarillo y que han triunfado como Rulli, Juan Pablo Sorín, Vietto, Gonzálo Rodríguez o Musacchio, entre otros. En la actual plantilla, uno de los líderes y que seguro será un pilar en su adaptación no es otro que Juan Foyth, uno de los supervivientes del título de la Europa League en 2021.
Y así empieza Thiago Fernández su aventura de amarillo, con ganas de volver a disfrutar el fútbol y demostrar que puede triunfar en el Submarino.
