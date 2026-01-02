Directo Elche-Villarreal: Thiago Fernández se 'cuela' en la previa

El Elche CF, invicto esta temporada en el Martínez Valero, defiende su racha como local en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana ante un Villarreal que busca reaccionar tras despedir el año 2025 con tres derrotas consecutivas (Champions, Copa del Rey y LaLiga EA Sports).

Sumar los tres puntos permitiría al Submarino mantenerse en plaza de Liga de Campeones y recuperar el ritmo de puntos que había llevado en casi toda la primera vuelta.

El equipo amarillo ha regresado en este 2026 con la buena noticia de la recuperación de varios jugadores, caso de Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Santiago Mouriño, que se perdieron el cierre del 2025 por lesión, aunque no está claro aún si Marcelino García usará a los tres.

El técnico asturiano mantiene las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, lesionados de larga duración; a los que esta semana se suma Thomas Partey más los sancionados Tajon Buchanan y Renato Veiga. Además, siguen fuera Pape Gueye e Ilias Akhomach, que están en la Copa de África.

Esta semana, además, han salido del club Adrià Altimira y Manor Solomon. La incorporación de Thiago Fernández, que lleva más de un año sin jugar, se ha colafo en la previa del primer compromiso del 2026, aunque, lógicamente, no está disponible.

ALTAS Y BAJAS. Inicio movido del mercado de invierno. Adiós a Adri Altimira y Manor Solomon, hola a Thiago Fernández.