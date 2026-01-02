Marcelino valora el fichaje de Thiago Fernández y anuncia las bajas del Villarreal en Elche... ¡suben cuatro jugadores del filial!

Con las ilusiones renovadas y un sentido feliz año. Así se presentó Marcelino García Toral en la previa del primer partido del año, este sábado en el Martínez Valero contra el Elche. El asturiano repasó la actualidad de un Submarino que recupera a jugadores importantes pero llega mermado en varias posiciones.

Thiago Fernández con uno de sus dos títulos con Velez. / THIAGO FERNÁNDEZ

Sobre Thiago Fernández

"Thiago es un jugador que viene de una lesión grave y un periodo de inactividad por un desarreglo con el club anterior. Está adaptándose, entrenando con nosotros. Adaptándose al fútbol español con una actitud fenomenal. Está con nosotros los dos últimos días. Lo conozco poco. No lo he visto jugar mucho hasta ahora. No tenemos fichas libres de extracomunitarios. No puedo decir nada de momento. Es temprano. Vamos a ver cómo evoluciona todo.

Las ausencias de Manor y Altimira

"Les damos gracias a Manor y Alti por el respeto a nuestras decisiones y el compromiso con el equipo. Les deseamos todo lo mejor en su nueva experiencia. Les doy las gracias de corazón. En cuanto a jugadores disponibles, tenemos bajas. Pero recuperamos a Mou y Juan con respecto al último partido. Estamos preparados e ilusionados con empezar el nuevo año con una victoria. Será complicado, pero tenemos esa ilusión. Jugamos en un campo complicado y contra un rival que está haciendo las cosas bien".

Elche's head coach Eder Sarabia reacts during the Spanish La Liga soccer match between Elche and Real Madrid in Elche, Spain, Sunday, Nov. 23, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz / AP

Sobre los elogios de Sarabia

"Coincidí en mi etapa anterior en el club. Teníamos una gran relación. Le agradezco sus palabras hacia nosotros. No solo a mí, sino a todo mi cuerpo técnico. Se lo agradezco firmemente. Es un técnico con buenas ideas y las pone en práctica. Tuvo experiencia en equipos importantes con Setién y ahora como entrenador ahí están sus méritos. Muy bien en Andorra y Elche. Sus equipos tienen una identidad muy definida. Apuesta por la asociación de balón, ha ido evolucionando su propuesta ofensiva según los jugadores que tenía. Tiene un gran presente y un futuro ilusionante".

Cuatro canteranos, dos centrocampistas y dos extremos

"Van a venir cuatro futbolistas con nosotros. Alassane, Carlos, Hugo y José. Estamos condicionados ahí. Durante la semana, estuvimos con la incertidumbre de si algunos iban a poder estar con nosotros. Vienen entrenando con nosotros -menos José- los conocemos. Y tenemos armas para afrontar bien el partido e ir a por la victoria".

Sobre el Elche

No pierden en casa. Llevan cinco ganados y 4 empates. Muchos goles a favor y pocos en contra en su campo. Tienen grandísimos números en su campo. Esperamos un partido difícil. Debemos tener eficacia defensiva superior a la que tuvimos en diciembre y recuperar la que tuvimos los meses anteriores. Tenemos que ser contundentes y eficaces en las áreas. Eso nos faltó en diciembre. Hicimos ocasiones y nos generaron poco, pero nos faltó eso. El fútbol es así. Teníamos mucha ilusión en la cabeza y muchos estímulos, quizás llegamos cansados. Ahora las vacaciones nos han podido venir bien. Afrontamos un partido complicado ante un rival. Queremos centrarnos en el juego. Respetar al máximo al rival y ser mejores. Tanto en el juego y control de partido, como en la eficacia en las áreas.

La racha goleadora

"Pueden darse circunstancias. Quizás estábamos en números de eficacia muy altos y es complicado sostenerlos. Quizás no teníamos delanteros en el mejor estado de forma. Es real que no disminuimos el número de llegadas. Son rachas. Lo importante para ser eficaces en tu área es que llegue poco el rival y llegar al área rival para poder meter goles. Eso es lo que te da la eficacia al final. Contra el Barcelona, generamos, pero no fuimos eficaces. Atrás, debemos ser contundentes. La suma de lo uno y lo otro es lo que te lleva a encajar poco y necesitar menos ocasiones para marcar goles".

9 de 9 contra los que no juegan Europa"

"Si nos basamos en los datos, es normal que ganemos menos contra Atlético, Madrid y Barcelona. Tienen un nivel superior. Luego se dan circunstancias. Hemos ganado al Athletic, hemos empatado contra el Celta y Betis. Pudimos ganar ambos, además. Analizando ese dato, te respondo de una forma simple. Debemos mejorar el nivel contra los que juegan en Europa y mantenerlo contra los que no juegan Europa. Tenemos muchos puntos y aún nos quedan partidos por jugar de la primera vuelta. Si fuéramos capaces de sumar, podríamos alcanzar o superar 40 puntos. Son números enormes. Queremos mejorar los 35 que tenemos. Será difícil. No han perdido en casa, pero nosotros fuera hemos logrado buenos resultados. Y mañana vamos con esa ilusión. Queremos sumar tres puntos y dar el máximo nivel de juego".

Estos son los elogios de Eder Sarabia

Sarabia y Marcelino coincidieron durante la primera etapa del asturiano al frente del Villarreal, en la que el ahora preparador franjiverde trabajó en la cantera grogueta durante tres años. Hay que recordar que la visita al Martínez Valero también será emotiva para García Toral, que se retiró como futbolista, antes de tiempo por las lesiones, en la ciudad de las palmeras, donde jugó entre 1992 y 1994.

"Solo tengo palabras de agradecimiento. En mi etapa allí aprendí mucho en lo futbolístico, quizás en cosas que no eran tanto de mi modelo, pero me permitió mejorar muchísimo", comenzó Sarabia, que luego se emocionó al continuar. "En lo personal... El día que me destituyeron fue la primera persona que se quiso tomar un café conmigo. Todo lo que ha hecho en el fútbol, en el Athletic... Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español", remató.