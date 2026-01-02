Solomon hace sitio en el Villarreal para la llegada de Thiago Fernández

No se espera un mercado de invierno muy movido en el Estadio de la Cerámica, con una participación limitada a la competición liguera (eso sí, pendiente, el Villarreal CF, de ponerse al día contra el Levante y con las dos últimas jornadas de la Champions relevantes más en materia económica que deportiva).

Con todo, el Villarreal parece haberse dado prisa a la hora de aligerar una plantilla acorde a las nuevas necesidades futbolísticas: rescindió Adri Altimira para irse al Deportivo y Manor Solomon está a horas de acogerse a una cláusula personal para poner fin a su préstamo por parte del Tottenham. El futuro del israelí pasa por la Fiorentina.

El repaso a su trayectoria

Solomon llegó en el cierre del mercado de verano y, a pesar de sus 11 encuentros con el Submarino, nunca fue un indiscutible para Marcelino García, que recurría a él como solucionador de partidos, como lo hizo en Sevilla con el gol de la victoria.

Manor Solomon, contra el Pafos, en Chipre. / CHARA SAVVIDOU

Su trayectoria tuvo un punto de inflexión frente a la Juventus, cuando antepuso sus intereses como seguidor de la fe judía a los profesionales: no jugó debido a la celebración del Yom Kipur. Desde aquel 1 de octubre, todo parecía encaminado a su salida en enero, porque encima contaba con esa vía de escape en su contrato de cesión.

El israelí pone rumbo a la Fiorentina, el colista de la Serie A (aunque todavía vivo tanto en la Coppa Italia como en la Conference League), de nuevo a préstamo por el Tottenham, aunque con la posibilidad de que la entidad viola pueda adquirirlo el próximo 30 de junio. Todo queda a expensas de los últimos detalles, así como de la pertinente revisión médica.

Dura despedida

Y mientras uno se marcha, otro que llega. Encima, con algunas características en común, como la zona del terreno de juego por la que se desenvuelve y su condición de extracomunitario. Thiago Fernández, ya libre (nunca mejor dicho, a raíz de sus traumáticos últimos meses en el Vélez Sarsfield y su agitada despedida), ha puesto rumbo al Villarreal.

Con todo, el futuro a corto plazo talentoso futbolista argentino es una incógnita, ya que no juega desde hace más de un año que no juega. Primero, a raíz de su grave lesión de rodilla. Y, desde el verano, su complicada situación en su anterior club (apartado, al no renovar). Se pondrá bajo las órdenes de Marcelino García y, en un mes, se decidirá dónde juega: si se queda en el primer equipo (difícil: tendría muy pocos minutos), si recala en el filial (también complicado, ya que la Primera RFEF se le queda pequeña) o si sale cedido.

De campeón a apartado

Thiago, de 21 años, que hizo del modesto Vélez campeón de Argentina hace un año, sufrió, el 1 de diciembre del 2024, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En agosto, ya con el alta médica, Vélez anunció que le apartaba ante su negativa a renovar. Desde entones, Fernández se ha ejercitado por su cuenta.