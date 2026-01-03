El análisis de Marcelino tras la victoria del Villarreal en Elche: "Llevamos 38 puntos, es una salvajada"

El Villarreal CF consiguió hacerse con la victoria en su primer partido del año y así poder olvidar el mal mes de diciembre que le provocó la eliminación en la Champions League y la Copa del Rey. Marcelino García salió con una sonrisa reluciente a rueda de prensa para reivindicar el buen hacer de su equipo en los anteriores partidos, pero que en aquellas fechas "no acertamos,y hoy sí". Además, sobre Mikautadze añadió que necesitaba un proceso de adaptación.

Valoración del partido

Al principio del partido hemos sido capaces de jugar muy precisos y tener precisión, hemos marcado dos goles y hemos tenido otras dos o tres ocasiones muy claras. Después de ese 0-2, tras los primeros 15 o 20 minutos, nos faltó un poco más de tener más balón, de atacar los espacios y la idea de seguir metiendo gol, pero también tuvimos un par claras.

Ha sufrido en exceso tras el 0-2

El Elche metió su gol y, nos dominó más de lo que nos hubiera gustado, pero defendimos bien sus centros laterales. Luego, cuando el resultado está tan ajustado, todo puede suceder. Tuvimos la de Mikautadze y, al final, pudimos sentenciar

Sufrimiento en el último tramo de la primera parte

No recuerdo las tres o cuatro ocasiones claras del Elche antes del descanso, ni tiros entre los tres palos del Elche. Nosotros las tuvimos muy claras, situaciones en superioridad como en los dos, pero esto es fútbol y sabemos que el Elche es un buen equipo, que combina bien y llega mucho, pero de los partidos que les hemos visto, el Villarreal es el equipo al que menos le ha generado

Hoy se demuestra que el Villarreal no estaba tan mal en diciembre

Hemos empezado ganando, que siempre te da un plus, pero a veces para los entrenadores es difícil explicar cuando un entrenador dice que no gana y mantiene una intensidad. El partido del Barcelona es de los mejores de la temporada. Ante el Copenhague o Racing no acertamos, pero hoy sí. Nosotros metimos las primeras y te pone el partido en ventaja, pero el equipo era sólido y el rival nos generó muy pocas ocasiones y el rival acertaba. Nuestra dinámica y llevar 38 puntos es una salvajada, son unos números aplastantes, a pesar de haber perdido esos tres partidos, pero los entrenadores debemos ser más analíticos, aunque a veces no lo entendáis. Intento ser bastante objetivo en los análisis

¿Qué le ha dicho a sus futbolistas al descanso?

Teníamos un plan de juego, mantenerlo la mayor parte del tiempo, porque tendríamos más opciones de victoria. Con su gol, nos impacientamos un poco, porque teníamos opciones muy evidentes para ampliar la ventaja y no las metemos. En el segundo tiempo pasa todo y empezamos bien, el rival ya está cansado porque es difícil jugar contra nosotros porque es difícil acumular precisión y profundidad, y eso te va debilitando. Estoy muy contento y orgulloso, porque nos viene a confirmar aquello que les he dicho: que estábamos bien, pero que las áreas son los que te dan goles y puntos.

Volver a ganar era importante para Marcelino

Realmente sufro cuando el equipo está alejado del nivel que tiene y, para mí, solo ocurrió en un partido: el día del Pafos. Estuve fastidiado y me duró, pero en el resto no porque el equipo lo hacía todo para ganar, actitud, compromiso... pero no acierto en las áreas. Si veo el trabajo del equipo, su alegría y entusiasmo y demuestra estos números en el balance defensivo con dos partidos menos, ¿qué más vamos a pedir? Ganar siempre, claro. La derrota me entristece, pero no me frustra.

Mikautadze

Un delantero siempre depende del trabajo del equipo, porque es el que más marcado está y al que más se le mira con lupa, pero creo que hay que ser prudente. Es un chico joven, de 24 años, necesitamos unos procesos de adaptación. La forma de defender del Elche le beneficiaba su estilo, repartió una asistencia y un gol.