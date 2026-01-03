La crónica del Elche-Villarreal: Nuevo año, misma apisonadora

¡Tres más al bote! Al Submarino le dio absolutamente igual el cambio de año y mantiene su cara letal en Liga, sometiendo a sus rivales con una regularidad quirúrgica. Esta tarde lo volvió a demostrar entre las palmeras de Elche, en un duelo exigente. Son ya 38 puntos en una primera vuelta de tintes históricos, únicamente empañada por los sinsabores en Champions y Copa.

Ante un Elche invicto en casa, el Submarino impuso un inicio imperial, con un Mikautadze que demostró porque es el fichaje más caro de la historia del club. Marcó la diferencia ante un Elche que llegó tarde a la cita, pero reaccionó y tuvo el empate a dos hasta que Pedraza sentenció en el tramo final.

Con los efectivos justos en el centro del campo y en las bandas, Marcelino evitó alardes en el once inicial. Foyth arrancó desde el banquillo y Pau Navarro compartió zaga con Marín .En la delantera, donde el abanico de alternativas era más amplio, el técnico asturiano apostó por Ayoze y Mikautadze, un futbolista llamado a explotar su potencial en esta segunda vuelta como sucedió esta tarde.

Rafa Mir y Pau Navarro, en el Elche-Villarreal / LaLiga

El Submarino arrancó el 2026 envalentonado, decidido a desterrar de un plumazo las tres últimas derrotas y reventando al conjunto al ilicitano con espacios. Pepe avisó en el primer minuto, aunque volvió a evidenciar su talón de Aquiles: la definición. La segunda ocasión, sin embargo, fue directa a la jaula. Mika, cuando conduce, es letal. Recogió el balón en la divisoria, metió la quinta marcha y sirvió, con la templanza de un mediapunta, a Moleiro. El control del canario m qué decisivo puede ser a veces un primer toque preciso, fue medio gol, y la definición con la zurda al segundo palo imparable. El 2026 comenzaba con buen pie.

Reaccionó el Elche cargando el juego por la banda de Mouriño, pero las gafas de Mikautadze salieron a relucir en el Martínez Valero. La zaga ilicitana hacía aguas y, en otra acción con espacios, Pepe encontró a Mika, que definió con maestría al palo largo. El Elche estaba en la lona y Comesaña perdonó el 0-3 en el 15. A partir del 20, el Elche empezó a amansar la pelota como un niño su regalo de Reyes con Febas como principal armador, mientras los de Marcelino perdieron mordiente y se acularon demasiado atrás. Error.

2-1... y asedio del Elche

Tras numerosas llegadas, eso sí, sin remates a puerta, Neto se sacó un latigazo cruzado para cambiar por completo el encuentro. El epílogo de primera parte, salvo un casi gol de Rafa Marín, fue un asedio local con Álvaro Nuñez y Febas rozando el 2-2. También la tuvo en el descuento un Ayoze que el año pasado no hubiera perdonado.

La segunda parte

El Elche fiel a su estilo, empezó volcado y Mika lo agradeció. En un balón largo, se plantó completamente solo ante Peña. Quiso emular la del Getafe pero se marchó arriba. El Submarino calmó el partido y en el 65 Comesaña y Febas se enzarzaron en una peligrosa tangana que acabó en doble amarilla.

Con Gerard para aclarar algún ataque y Cardona reforzando el lateral izquierdo, el duelo entró en su fase final con todo por decidir hasta que Pedraza se marcó una carrera a lo Usain Bolt para sentenciar... y seguir soñando.