La previa | Nuevo año, mismo objetivo: que el rodillo del Villarreal en Liga siga en Elche

Tomadas las uvas y descorchado el cotillón, LaLiga vuelve a escena y el Villarreal CF se presenta en el Martínez Valero (18.30 horas) para afrontar un derbi autonómico exigente ante el Elche. En la ciudad de las palmeras, el Submarino inicia el 2026 con la mirada puesta en la Liga, su refugio competitivo.

Dejando atrás las decepciones de la Champions League y la Copa del Rey, el equipo de Marcelino quiere activar de nuevo el modo apisonadora en el campeonato doméstico. Ganando los dos partidos pendientes sería tercero, a un punto del Real Madrid y a cinco del Barcelona. Pero debe vigilar al retrovisor: el Espanyol está a dos puntos y el Betis puede apretar en la segunda vuelta, donde el objetivo es volver a la Champions.

El Misteri groguet sigue marcando la temporada amarilla: firme y regular en Liga, frágil en las competiciones del KO. Tras tres derrotas consecutivas, la última frente al Barcelona, que cortó una racha de seis victorias, el Villarreal se aferra a un dato demoledor: 27 de 27 puntos ante rivales que no participan este año en Europa.

El Elche, una revelación

No será un partido nada sencillo para un Elche que está dejando huella en Primera División y se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del campeonato, junto al Espanyol. El conjunto ilicitano es el único ascendido que está respondiendo y actualmente ocupa actualmente la novena posición con 22 puntos.

Con un estilo de juego valiente y de clara herencia Quique Setién, exentrenador del Villarreal y durante años mentor de Eder Sarabia, el Elche apuesta por la posesión, pero también por la mordiente y la verticalidad. En un duelo de pizarras, los franjiverdes intentarán llevar el control del partido, mientras que el Submarino se siente más cómodo cuando encuentra espacios para correr.

En el apartado individual, destacan Febas y Germán Valera, además de delanteros físicamente poderosos como Álvaro Rodríguez o Rafa Mir. Un Elche que, además, ha construido un auténtico fortín en el Martínez Valero, donde no conoce la derrota y llega lanzado tras destrozar al Rayo (4-0).

Marcelino da órdenes durante el entrenamiento de este viernes. / VILLARREAL CF

Cuatro jugadores del filial

Marcelino recupera piezas importantes en defensa, aunque no podrá contar con Renato Veiga ni Tajon Buchanan, ambos sancionados. Sí estarán Santiago Mouriño, Alfonso Pedraza y Juan Foyth, futbolistas capitales en la zaga.

Distinto es el panorama en un centro del campo cogido con pinzas. La ausencia de Pape Gueye, en la Copa de África, y la lesión de Thomas Partey dejan como únicas opciones a Santi Comesaña y Dani Parejo, lo que ha obligado al técnico asturiano a convocar a Carlos Macià y Alassane Diatta.

Posibles alineaciones. / MEDITERRÁNEO

Situación similar en las bandas, con solo Moleiro y Nicolas Pepe disponibles tras la confirmada salida de Manor Solomon rumbo a la Fiorentina. Para estas posiciones, el técnico ha citado a Hugo López y Joselillo Gaitán, ambos en edad juvenil (18 años) y dos jugadores con mucha proyección. Y así, entre palmeras, el Submarino buscará la primera alegría de 2026.